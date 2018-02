Canto e scienza: nasce il primo contest “Voce Pura”

Scienza ed insegnamento dell’uso della voce: arriva a Verona la prima edizione di “Voce Pura”, una due giorni di portata internazionale organizzata dal maestro di canto badiese Marco Zungri per conto della International Voice Teachers of Mix. Zungri è stato nominato l’unico insegnate autorizzato in Veneto all’insegnamento del Mix – Ivtom, neonata tecnica vocale



Badia Polesine (Ro) – Il maestro di canto badiese Marco Zungri, a soli 24 anni, è stato scelto dalla statunitense “Ivtom” (International Voice Teachers of Mix) per organizzare la prima edizione di “Voce Pura”, evento di portata internazionale che si svolgerà al Due Torri Hotel di Verona il 28 ed il 29 aprile. Durante la rassegna verranno esposti al pubblico i risultati delle ultime ricerche scientifiche condotte sull’uso della voce.

“L’idea – precisa Marco Zungri – è nata nel corso di un recente viaggio nello Utah durante il quale ho avuto modo di collaborare con il chirurgo Curt Stock e lo scienziato vocale Ingo Titze. Scienza ed insegnamento corrono di pari passo e questa manifestazione ne è la riprova. Si tratterà di una grande occasione per gli italiani perché le prossima edizione si svolgerà a Salt Lake City, negli Stati Uniti”.

All'evento presenzieranno il regista cinematografico Max Croci, vocal coach di grande fama come Mary Ann kheler, Dean kaelin, Teri Lassetter Stock e medici di spessore internazionale come Franco Fussi e la logopedista Vittoria Carlino. Tra i presenti anche Marco Zungri il cui nome, oltreoceano, è sempre più apprezzato.

Recentemente il maestro di canto badiese era stato nominato da International Voice Teachers of Mix per ricoprire il ruolo di unico insegnante autorizzato (in Veneto) all’insegnamento del Mix - Ivtom, neonata tecnica vocale. Fino al 20 aprile sarà possibile iscriversi alla due giorni organizzata dal Vocal Coach badiese inviando una mail a vocepura2018@gmail.com.