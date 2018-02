Due Dogi con i calzettoni biancazzurri 

Tra i convocati per il doppio confronto di domenica 4 febbraio anche Riccardo Gelli (trequarti centro) e Mario Dalla Libera (seconda linea) della Borsari Badia

Schio (Vi) - Domenica 4 febbraio sul campo di Schio si sono affrontate le selezioni Under 18 del Veneto e della Lombardia. Due match molto combattuti in cui hanno prevalso gli ospiti 53-31, ma nel secondo i veneti si sono imposti 39-26. In campo con i calzettoni biancazzurri e con la maglia dei Dogi anche Riccardo Gelli (trequarti centro) e Mario Dalla Libera (seconda linea) della Borsari Badia che vogliono ringraziare gli allenatori per l’opportunità offerta. Tra i convocati anche Jacopo Tellarini della Rugby Rovigo Delta.