"Siamo gli unici che lavorano sul territorio"

Comincia anche per Forza Nuova la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche



Rovigo - Nel pomeriggio di venerdì 2 febbraio al Dersut Cafè di corso del Popolo, sono stati presentati in una conferenza stampa i candidati della lista "Italia agli Italiani"alla presenza del segtetario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore. Presenti all'incontro l'avvocato Luca Previati, candidato alla Camera nel collegio uninominale e Luciano Tamburin a quello plurinominale.

Dopo i saluti iniziali è intervenuto il segretario Fiore che ha da subito dettato i punti principali di questa campagna elettorale. "Si va a votare oggi, per tornarci verso settembre - afferma - la spaccatura all'interno del panorama politico è davvero grande. Oltre a Forza Nuova e Fiamma Tricolore, molte solo le formazioni di area che si sono unite alla nostra scelta. Non dobbiamo essere esclusivi ma inclusivi - continua Fiore - Questo è l'inizio di un nuovo percorso che ci vede protagonisti con un progetto rivoluzionario sul quale non scenderemo a compromessi. La nostra presenza è fondamentale e deve arrivare a tutto il popolo. Cameratismo e capacità militante sono la nostra forza - conclude Fiore prima di salutare i militanti e proseguire per altri inpegni nel Veneto - Dobbiamo infiammare il nostro popolo facendo capire che è ora di scendere in campo".

"I polesani potranno finalmente votare per l'unico movimento che da sempre opera sul territorio a fianco dei nostri concittadini - afferma Giuseppe Zito, dirigente nazionale - Nei prossimi giorni comunicheremo le giornate e le località dove verranno presentati i nostri candidati e il programma elettorale. Mai come in questo periodo il vento soffia dalla nostra parte - conclude Zito - e noi confermiamo la nostra volontà rimanere a fianco della nostra gente".