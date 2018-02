Aliquote inalterate e si accelera sulle politiche giovanili 

I giovani, la cultura, lavori pubblici e servizi mantenuti sono alla base del bilancio di previsione 2018 del comune di Costa che lo ha approvato con un mese di anticipo dalla scadenza del 28 febbraio



Costa di Rovigo - Un bilancio di previsione che guarda alle esigenze della comunità. E’ quello approvato dai componenti di maggioranza (minoranza astenuta) in consiglio comunale di Costa di Rovigo ancora prima che scadesse il termine ultimo che arriva da Roma del 28 febbraio.

Soddisfatto infatti il sindaco Antonio Bombonato: “Grazie all’arrivo, già a fine anno, della tabella con tutti i dati da parte dello Stato sui fondi che ogni Comune deve ricevere ci siamo messi in moto per redigere il bilancio in modo poi da approvarlo il prima possibile per partire fin dai primi mesi dell’anno con i lavori e progetti”.

Così è stato: due sono le novità all’interno del bilancio, la prima riguarda l’assegnazione di 5mila euro da istituire per le attività culturali e la seconda sono l’arrivo di 23mila euro dalla Regione Veneto per un progetto sulle politiche giovanili che vede Costa capofila di altri quattro comuni (Lusia, Villanova del Ghebbo, San Bellino, Fratta Polesine e Lusia).

Per quanto riguarda la tassazione le aliquote sono rimaste inalterate ed anche quelle per i servizi sono rimasti gli stessi, dallo scuolabus, all’animazione, alla Tosap, fino agli impianti sportivi. Sul fronte investimenti l’amministrazione ha deciso di intervenire sulla viabilità, le scuole medie e la sicurezza per un maggiore controllore del territorio con la videosorveglianza, per un totale di 350-400mila euro.

“Questo è un bilancio che non fa promesse - conclude Bombonato - ma che risponde a quello che la gente si aspetta. Se ci saranno possibilità per accedere a bandi e finanziamenti ovviamente saremo pronti ad operare”.