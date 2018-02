Modena e compagni mercoledì partono per Dublino 

Nella prima mattinata di mercoledì gli Azzurrini atterreranno a Dublino in vista della sfida contro la nazionale di categoria irlandese fissata per venerdì 9 febbraio a Donnybrook, con fischio d’inizio fissato alle 20:15 italiane.

Roma - Dopo la convincente prestazione nel match d’esordio a Gorizia contro l’Inghilterra gli Azzurrini guidati da Fabio Roselli ed Andrea Moretti si sono radunati a Montichiari (BS) in preparazione della sfida contro l’Irlanda, valida per il secondo turno del 6 Nazioni under 20.

Nell’esordio di venerdì scorso dopo un ottimo primo tempo giocato a Gorizia dagli Azzurrini contro i campioni in carica dell’Inghilterra (LEGGI ARTICOLO), nella ripresa gli inglesi hanno allungato lo score con due mete al rientro dagli spogliatoi, che non hanno permesso all’Italia di riaprire un match chiuso 27-17 in favore degli ospiti.

“Dopo la sfida contro l’Inghilterra siamo sempre più consapevoli dei nostri punti di forza” ha dichiarato Fabio Roselli “Abbiamo analizzato le cose che sono andate meno bene all’interno della partita d’esordio contro gli inglesi, fissando il focus sul controllo del nostro piano di gioco. Dopo questo primo turno stiamo anche studiando l’Irlanda per arrivare pronti alla partita di venerdì. Siamo consapevoli di avere un’altra opportunità per fare bene e vogliamo coglierla nel migliore dei modi”.

Questi i 24 Azzurrini convocati per le prime due gare del 6 Nazioni:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Leonardo MARIOTTINI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan, FRA)

Flanker/n.8

Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* - capitano

Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

Mediani di mischia

Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)*

Leonardo BACCHI (Rugby Viadana 1970)

Mediani d’apertura

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Francesco MODENA (Femi CZ Rugby Rovigo Delta)

Alberto ROSSI (Valsugana Padova)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”