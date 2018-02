Oro e bronzo per il sodalizio polesano 

A salire sul gradino più alto del podio Alessandro Bertotti della Sen Shin Kai di Rovigo che si è imposto nei quattro incontri in programma, medaglia di bronzo per Maria Beatrice Dumitra

Mogliano Veneto (Treviso) - Il karate, disciplina che per la prima volta nella sua storia parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sigla della World Karate Federation, continua la sua opera di divulgazione organizzando manifestazioni nelle quali i giovani delle varie categorie di peso, iscritti nelle società della Fijlkam in tutta Italia si confrontano sia nella specialità del kumite (combattimento) che del kata (forma). Una di queste si è svolta alla palestra del collegio Astori a Mogliano Veneto (Treviso) dove si sono presentati i migliori atleti veneti sia senior maschili che femminile per la disputa delle qualificazioni valide per i campionati italiani assoluti di karate specialità kata. che si svolgeranno al centro Olimpico Pellicone di Ostia sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Anche in questa manifestazione i portacolori rodigini si sono messi in luce conquistando un oro ed un bronzo. A salire sul gradino più alto del podio Alessandro Bertotti della Sen Shin Kai di Rovigo che si è imposto nei quattro incontri, il primo superando il trevigiano Trabuio per 4 a 1, poi il padovano Previato del Karate Noventa di Padova per 5 a 0, nel terzo incontro ha sconfitto un altro padovano, Beverly per 5 a 0, mentre nell’incontro di finale ha superato, presentando un “kata kosu kun sho”, il portacolori del Karate Castelfranco Giovanni Trentin per 5 a 0. La medaglia di bronzo è andata a Maria Beatrice Dumitra del Sen Shin Kai Rovigo, che nel primo incontro ha superato per 5 a 0 la bellunese Rubiero , ha perso il secondo per 3 a 2 con l’altra bellunese Brocilovic mentre nei recuperi sconfiggeva per 4 a 1 la Dissertori del Nippon Club Verona salendo così sul terzo gradino del podio.