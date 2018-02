Social e Internet per studenti senza rischi. Ecco come

Lendinara (Ro) – Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer internet day 2018, che quest’anno si terrà domani, martedì 6 febbraio,ha organizzato, attraverso l’Ufficio scolastico provinciale di Rovigo,Si tratterà di un’edizione speciale del progetto "Una vita da social" con lo svolgimento, in contemporanea, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La polizia postale e delle Comunicazioni incontrerà, infatti, a livello nazionale oltre 60mila ragazzi in occasione del Safer internet day, sul tema “Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te”.L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione èper sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.- spiega Salvatore Fabio Cilona, questore di Rovigo - su di loro e con loro dobbiamo lavorare affinché possano avere sana e concreta consapevolezza delle insidie che si possono celare nell’ormai imprescindibile mondo della rete e in particolare dei social network. E’ necessario stimolare un percorso educativo-formativo che, unitamente a quello familiare, vede la polizia di Stato, in primo piano per la salvaguardia dei giovani internauti.di concerto con il compartimento polizia postale e delle Comunicazioni del Veneto”.