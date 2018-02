Trasporto pubblico locale, il piano simulato non regge. Sos a Venezia 

Un consiglio provinciale ricco di argomenti quello che si è tenuto lunedì 5 febbraio a Palazzo Celio dove sono stati toccati diversi argomenti che riguardano il Polesine: dal trasporto pubblico, ai docenti, alla fusione dei Comuni e mobilità lenta e tanto altro



Rovigo - Di trasporto pubblico locale se ne parlerà ancora venerdì 9 febbraio a Venezia in un incontro in Regione Veneto per tentare di uscire da una situazione in cui “non si è in grado di andare avanti”. Lo ha comunicato il presidente della Provincia Marco Trombini nel corso dei lavori del consiglio provinciale di lunedì 5 febbraio.

Il piano simulato non si reggerebbe economicamente ed in massima parte sarebbe sostenuto solo dagli abbonamenti, registrando poi situazioni deficitarie difficili da far quadrare. All’orizzonte, fra gli altri problemi quali incentivi, disabili e ragazzi posti dal consigliere Vinicio Piasentini, la scure di un abbattimento del 15 per cento sul finanziamento pubblico per chi non avrà proceduto all’effettuazione delle gare.

Un passaggio poi anche sull’area di crisi non complessa: “la Regione – ha detto il capo di Palazzo Celio – erogherà un milione di euro alla Provincia”. I lavori si sono aperti con l’intervento di Stefano Siviero, maestro elementare a sostegno dell’azione dei diplomati magistrali che vedono con la sentenza del Consiglio di Stato minacciato il loro futuro. All’ordine del giorno vi era una mozione dei consiglieri Michele Aretusini e Laura Cestari: “Esclusione da Gae e licenziamento Diplomati Magistrali” trasformata poi nella testimonianza dell’insegnante.

“Nell’immediato – ha osservato Trombini – porteremo l’argomento in sede dell’Urpv, unione delle Province del Veneto per una strategia comune”. Intanto il coordinamento dei diplomati ha organizzato per sabato una fiaccolata a Padova.

L’aula ha poi dato l’unanimità alla fusione dei Comuni di Frassinelle e Polesella, dopo giunte comunali e Regione Veneto, per consentire l’effettuazione del referendum.

All’unanimità anche la cessione di circa sei chilometri di strada della provinciale 12 Crocetta-Stienta al Comune di Bagnolo di Po e l’approvazione col Comune di San Bellino della convenzione per la ripartizione al 50% dei proventi delle multe per la velocità, elevate sulla provinciale 17 Lendinara – San Bellino. In pratica dovendo i soldi essere reinvestiti sulla manutenzione, sarà lo stesso Comune ad eseguirla rendicontando alla Provincia.

Rinviato infine lo schema di convenzione tra Provincia e Comuni sulla mobilità lenta e accoglienza diffusa.