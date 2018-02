Arriva lo “Spritz teatrale” prima dello spettacolo

Una iniziativa che vedere approdare a Rovigo due appuntamenti il cui filo conduttore è lo stesso: la commedia di Angelo Longoni, Maldamore. Un aperitivo, “Spritz teatrale” il venerdì e uno spettacolo vero e proprio la domenica in scena al teatro Duomo

Rovigo – Doppio appuntamento con la prosa nel weekend, a Rovigo, per iniziativa della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) Comitato Regionale del Veneto e Provinciale di Rovigo, che ospita, nell’ambito della 10a edizione della stagione di prosa “Incontriamoci a teatro”, due degli eventi speciali proposti per il trentennale del Festival nazionale Maschera d'Oro. Al centro di entrambi gli appuntamenti sarà la commedia Maldamore di Angelo Longoni, firmata, per la regia di Roberto Conte, dalla compagnia Teatro delle Lune di Montebelluna, una delle formazioni venete che, nel corso degli anni, è riuscita ad approdare alla fase finale del selettivo concorso nazionale.

Venerdì 9 febbraio, con inizio alle 18.30 nella sala Celio di via Ricchieri n° 8, il primo dei due appuntamenti: “Spritz teatrale” (a ingresso libero) dedicato alla commedia di Longoni. Si tratterà di una breve chiacchierata, condotta dalla giornalista teatrale Alessandra Agosti, pensata come aperitivo in vista dello spettacolo, che andrà poi invece in scena domenica pomeriggio, l’11 febbraio, alle 16.30, al teatro Duomo (posto unico 6 euro).



Biglietteria del teatro domenica 11 febbraio dalle ore 15; prevendita (senza supplemento) nella canonica del Duomo la mattina, sabato e domenica esclusi, dalle 10 alle 12.