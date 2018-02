Ben 10 medaglie conquistate

Prossimo appuntamento sono gli esami per il cambio di cintura, per tutti i tesserati della scuola karate, dalla cintura bianca alla verde, che si svolgeranno il 21 febbraio prossimo.

Grantorto (Pd) – Sabato 3 febbraio si è svolto il Trofeo Shiro Ryuu di karate, competizione organizzata dalla Csen ente di promozione del Coni.

All'importante evento agonistico hanno partecipato numerose società del veneto e delle regioni limitrofe con più di 300 atleti iscritti e 40 società provenienti da tutto il Veneto.

Sabato pomeriggio sono scesi sul tatami i giovanissimi di Arte del Movimento che, nonostante categorie con numerosi atleti iscritti, hanno sorpreso per il numero di medaglie conquistate: 10 in totale.

Oro per Aurora Tasso nel gioco tecnico palloncino

Oro per Valentina Pavanello nel gioco tecnico palloncino

Oro per Valentina Pavanello nel kata

Oro per Giada Giuriolo nel kumite esordienti femminile.

Argento per Linda Campion nel gioco tecnico palloncino

Argento per Valentina Pavanello nel percorso a tempo

Argento per Aurora Tasso nel percorso a tempo

Argento per Viola Pertoldi nel kumite esordienti femminile

Bronzo per Gioia Ghirardello nel kumite esordienti femminile

Bronzo per Marcello Targa nel kumite esordienti

Ottima prova anche per Achille Tasso, Eleonora Zambon, David Tobijasz, Angelica Segantin e Anna Bolognese.

La società rivolge un ringraziamento ai tecnici Marco e Diego Bregantin che, con pazienza e determinazione, hanno guidato gli atleti ad affrontare questa esperienza.