Gli studenti per un giorno insegnano

Una giornata speciale a scuola, al liceo Paleocapa, con i ragazzi che si sono improvvisati docenti, non solo per i prof, ma anche per i compagni

Rovigo - Gli studenti del liceo Paleocapa la scienza non la studiano solamente: provano anche ad insegnarla. Almeno questo è stato l’intento della Giornata del progresso scientifico, una particolare mattinata che si è svolta ieri, mercoledì 7 febbraio, nelle aule del liceo Scientifico di Rovigo.

Facendo seguito a un’attività sperimentale avviata lo scorso anno – sul tema, allora, della Memoria e dei genocidi – i rappresentanti degli studenti hanno chiesto al dirigente scolastico, Fabio Cusin, e ai docenti della scuola di poter interrompere, per un giorno, il normale svolgimento delle lezioni, in modo da approfondire una tematica specifica.

E approfondirla, soprattutto, in modo originale. Non sono stati infatti i docenti a tenere le lezioni della mattinata, ma i ragazzi stessi – col supporto dei loro insegnanti – a mettersi in gioco e passare dall’altra parte della cattedra.

Varie classi dell’Istituto, infatti, hanno preparato delle lezioni sugli argomenti più disparati, seguendo il filo conduttore del progresso scientifico, fotografandone le possibilità ma anche i limiti. Così si sono svolte lezioni sull’intelligenza artificiale e sui vaccini, sulle potenzialità di internet e sulla teoria delle stringhe.

I ragazzi hanno illustrato il risultato delle loro ricerche ai loro stessi compagni; compagni che, tramite una complessa organizzazione messa in piedi dai loro rappresentanti d’Istituto (Chiara Boraso, Anna Gasparetto, Alessandro Silvan e Leonardo Vallese), hanno potuto scegliere a quali incontri partecipare, seguendo quindi le loro inclinazioni e i loro interessi.

A rendere ancora più efficace la mattinata hanno concorso inoltre tre ospiti esterni: il professor Roberto Piovan del Cnr di Padova, che ha parlato delle più recenti ricerche nel campo energetico; il dottor Fabio Dell’Avvocata, chirurgo cardiovascolare dell’Ulss 5 Polesana, che ha tenuto una lezione sulle nuove metodologie chirurgiche; la dottoressa Alice Ferretti, fisico medico sempre dell’Ulss 5, che ha illustrato invece le applicazioni della ricerca fisica in campo sanitario.