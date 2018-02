Il Polesine è lo scenario perfetto

Rovigo - La serie tv internazionalela prima interamente dedicata all'investigazione sportiva avrà come unico episodio veneto il Polesine e forse qualche scena a Rovigo. Almeno per la prima stagione.Ma come si sa, essere nella prima stagione di una serie significa essere nella storia.“Ad esempio, Baywatch é stata la prima serie sulle spiagge - ha commentato l'autrice e protagonista Daniela Scalia dopo una serie di sopralluoghi a Porto Tolle e nella sacca di Scardovari - ER sui medici, CSI sulla scienza forense, Sport Crime (in uscita a fine anno) la prima sullo sport. Luoghi e persone presenti nella prima stagione di Happy Days, Csi, etc. restano nella storia a infinita…replica, a distanza di decenni si guardano ancora”.“Al momento rodigini e polesani sono gli unici interlocutori seri che abbiamo per ambientare un episodio” ha dichiarato l'ex rugbista di Casale e Viadana Luca Tramontin che molti in provincia conoscono da avversario o da telecronista di Eurosport e Sportitalia. “I più semplici, i più diretti e pieni di senso cinematografico. Il presidente della Pro Loco di Porto Tolle Claudio Pavanati e l'assessore al turismo Michela Ferrarese ci danno addirittura imbeccate sulle inquadrature. Gli altri veneti, dispiace dirlo, non fanno niente per promuovere i loro luoghi. Mi riferisco solo a quelli che abbiamo incontrato. E sono molti”.La trama di “Muscles” non può essere svelata, ma si sa che coinvolgerà il mondo della pesca, i prodotti e le usanze locali. E ovviamente sport e intrighi da detectare per l'Agenzia Seams di Lugano.Sarà un episodio molto muscolare, misterioso e...alimentare.Il rapporto con il territorio parte da lontano, da Elio Tramontin (padre di Luca) che ha lavorato per decenni alla centrale elettrica, spesso portandosi un bambino che allora era piccolo, adesso é alto 199 cm, pieno di ricordi e di attese mediatiche per la sua serie TV, dall'India all'Africa al Festival della fiction di Cannes. Insieme a un pezzo di Polesine.