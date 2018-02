Nelle scuole ci saranno i docenti per il bullismo e la legalità

Un modulo di sette ore di analisi di episodi di bullismo e di cyberbullismo per due docenti di ogni istituto scolastico statale, circa una settantina in totale per la provincia di Rovigo, che partecipano al corso di formazione regionale “Dall’altra parte del bullismo”

Rovigo - Mercoledì 7 febbraio alla scuola media Bonifacio si terrà il corso di formazione regionale “Dall’altra parte del bullismo”. Si tratta del secondo modulo sviluppato dall’istituto comprensivo di Badia Polesine in qualità di scuola capofila della rete dei sette Cts del Veneto in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e la collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale (LEGGI ARTICOLO).

Il percorso di formazione è rivolto a due docenti per ogni istituto scolastico statale: il referente per il bullismo ed il referente per la legalità o il benessere.

Il secondo modulo di sette ore tratterà la seguente tematica: analisi di episodi di bullismo e di cyberbullismo, protocolli condivisi per la rilevazione dei casi; azioni formative di supporto e promozione di azioni peer to peer.

La formazione dei docenti proseguirà con il gruppo Ebico, società cooperativa sociale onlus-spin off dell’università di Firenze vincitrice della selezione per l’incarico di docenza.

Con la giornata di mercoledì 7 febbraio sarà pertanto completata la formazione di quindici ore con l’università di Firenze. Con la polizia postale è stato progettato un incontro di due ore, inoltre una piattaforma on line contiene i materiali di studio che possono essere consultati regolarmente dai docenti.

Per il mese di marzo sono previsti e calendarizzati degli incontri di consulenza e supporto a cura di personale esperto.