I due candidati di centrosinistra incontrano la città etrusca

Continua l’impegno da parte di Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia, in corsa per il Senato, e di Diego Crivellari candidato alla Camera nel collegio di Rovigo, per sostenere l'economia polesana che in questi anni ha visto situazioni molto difficili

Adria (Ro) - Si sono spostati nella città etrusca giovedì 8 febbraio il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, in corsa per il Senato nel collegio di Rovigo, e l’onorevole Diego Crivellari, candidato alla Camera per presentare la campagna elettorale.

“Ho incrociato il Polesine nella mia attività di governo – ha dichiarato Baretta -, anche per merito di Diego Crivellari che non lo ha soltanto rappresentato, ma ha anche fatto di tutto perché il Governo si facesse carico di tale rappresentanza. Ho condiviso volentieri il suo sforzo, innanzitutto per una ragione istituzionale: tocca al Governo affrontare i problemi dei territori cercando di farlo al massimo delle possibilità. Ma c’è stato anche un riconoscimento affettivo. Sono nato e cresciuto a Venezia, ma i miei genitori sono di Agna. Ho trascorso le mie estati da ragazzo passeggiando per queste terre. Sono dunque orgoglioso, ora, di poterle rappresentare al Senato, con il vostro voto e con quello dei cittadini del Polesine”.