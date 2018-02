"Sono le solite promesse che continuiamo ad ascoltare"

Rovigo - "Abbiamo appreso gli impegni che sono stati assunti dai partecipanti all'incontro nei confronti dei rappresentanti degli enti locali, di potenziamento e implementazione alla tratta:. E' l'esordio della nota con la quale "Ci scusiamo per il disagio", gruppo che nasce dal Partito Democratico come progetto di mobilitazione e ha l'obiettivo di chiedere alla Regione Veneto un generale miglioramento della linea ferroviaria Chioggia/Rovigo/Verona, prende posizione sulla situazione della linea stessa, dopo l'incontro di lunedì 5 febbraio, al quale hanno partecipato rappresentanti di Sistemi territoriali, di Rfi, della Regione e dei Comuni serviti dalla tratta."Andremo a chiedere un impegno non aleatorio ma con delle scadenze concrete e fissate, da parte della Regione Veneto, per quanto concerne(da quanto appreso, si intende elettrificare il tratto che collega Isola della Scala a Cerea, con un investimento di 9 milioni di euro e per. Ci preme sottolineare come questi impegni da parte di Servizi territoriali e Regione Veneto si vadano ad aggiungere ad una ripetitiva serie di dichiarazioni già effettuate un anno fa e, ancora, nei mesi e negli anni precedenti. L’unico aspetto ad essere cambiato è il termine ultimo degli investimenti che, nostro malgrado, viene continuamenteposticipato di anno in anno".

"Una contraddizione che ci appare evidente, inoltre, è, da una parte, la volontà della Regione Veneto di portare a termine il contratto con Sistemi Territoriali nel 2019 ma, da quell’altra, la Regione garantisce una ingente quantità di risorse e investimenti alla stessa società entro il 2020. Nonostante queste incongruenze, accogliamo positivamente la volontà della Regione di voler incontrare i rappresentanti dei pendolari (le vere vittime dei disservizi), ma non ci possiamo accontentare di un incontro puramente formale, esigiamo che vengano fornite agli utenti della linea delle risposte concrete e delle soluzioni".

"Come Ci scusiamo per il disagio vigileremo sull’attuarsi di questa intenzione. Oltre ai pendolari della tratta che va da Verona a Rovigo, ci impegneremo affinché vengano coinvolti anche coloro che utilizzano il servizio ferroviario che parte dal capoluogo rodigino e arriva fino a Chioggia.. Noi siamo al fianco dei pendolari nel grande disagio che sono costretti a vivere quasi quotidianamente. Abbiamo raccolto quasi 3000 firme su tutto il territorio, con una enorme partecipazione trasversale, da parte di utenti e cittadini"."Proprio per questo grande successo,e in queste settimane grazie all’impegno dei volontari nelle piazze nelle stazioni della tratta".