L'ex ministro per illustrare il programma di Liberi e Uguali

Un doppio incontro, sabato 10 febbraio, nel corso del quale Liberi e Uguali per il Polesine ha portato a Rovigo e provincia l'ex ministro Vincenzo Visco, che ha parlato in particolare del programma del partito in tema di finanza e di tutela del risparmio



Rovigo - E' stato un sabato pieno, il 10 febbraio, per liberi e uguali, che ha portato in Polesine Vincenzo Visco, ex Ministro del governo Prodi, docente di Scienza della Finanza alla Sapienza di Roma, tra i principali estensori del programma in materia di finanza pubblica di Liberi e Uguali, con alcuni rappresentanti del mondo economico e produttivo locale. In mattinata c'è stato l'incontro all'hotel Villa Regina Margherita a Rovigo.



" Abbiamo così avuto la possibilità - spiega la nota di presentazione di Liberi e Uguali - di conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione ufficiale, i contenuti della proposta tra i quali spiccano: la riconferma della progressività dell’Irpef per tutelare i redditi medio/bassi, gli investimenti indispensabili a creare e consolidare lo sviluppo e il lavoro, il rispetto dei vincoli di bilancio assunti nei confronti dell’Europa. Tutto, naturalmente, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e con certezza di risorse, senza rincorrere proposte demagogiche prive di copertura finanziaria. Sono intervenuti Carlo Massironi, candidato alla Camera, Giulio Marcon, candidato al senato oltre i nostri candidati polesani Tania Azzalin e Cristiano Pavarin. Hanno portato il loro contributo al dibattito, Andrea Mosca Toba per la Cisl, Giampietro Gregnanin per la Uil e Tiziano Veronese per la Federagenti".