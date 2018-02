Polesani in evidenza sul tatami 

Sul gradino più alto del podio della categoria JS – 78 kg. è salita l’italo cubana Saily Danger Orta, Valentina Varutti ha vinto nella categoria JS – 57 kg, brillante secondo posto anche dal settore maschile con Radion Seremet, medaglia di bronzo per Federico Marangon negli U13 – 55 kg. alla sua primissima gara.

Grisignano di Zocco (Vicenza) - Il Palazzetto dello sport di Grisignano di Zocco (Vicenza) è stato al centro dell’attività agonistica delle società del judo Veneto, con l’adesione anche di delegazioni provenienti dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna e dal Friuli per la disputa del 3° Trofeo Grisignano di Zocco riservato alle categorie U13, U15, U18, e Junior/senior sia maschili che femminili. Sabato sono scesi sui tre tatami messi a disposizione dalla società organizzatrice, il Judo Grisignano, le cinture nere degli junior e senior maschili e femminili nelle sette categorie di peso per poi continuare con le cinture marrone. Domenica mattina si sono presentate le rimanenti categorie giovanili sia maschili che femminili senza limite di grado e cintura. Al via 415 atleti in rappresentanza di 66 società sportive ed il Judo rodigino, presente con la Eurobody di Porto Viro, condotta dai maestri Fabrizio Gazzinato e Giuseppe Arillotta, si è aggiudicata due medaglie d’oro, una d’argento ed una di bronzo.

Sul gradino più alto del podio della categoria JS – 78 kg. è salita l’italo cubana Saily Danger Orta superando in finale la trevigiana Michela Recchia conquistando così gli ultimi punti necessari per indossare la cintura nera dimostrando in soli due anni, a suon di Ippon, ottenere i punti per passare da cintura marrone alla prestigiosa medaglia d’oro. Le soddisfazioni per l'Eurobody di Porto Viro non sono terminate in quanto anche Valentina Varutti, l'atleta rodigina con “passaporto” friulano, ha vinto nella categoria JS – 57 kg. superando in finale la portacolori del Cus Venezia Maria Todeschini. Un brillante secondo posto è arrivato anche dal settore maschile con Radion Seremet nella categoria JS 81 kg. che pur essendo un junior, ha combattuto con atleti senior superato in finale da Matteo Zaniol del Judo Murano. La medaglia di bronzo è arrivata da Federico Marangon negli U13 – 55 kg. alla sua primissima gara. Gli altri atleti della società Eurobody di Porto Viro, presenti alla manifestazione di Grisignano di Zocco, hanno conquistato l’attenzione dei tecnici presenti a partire da Francesco Favaro che nella categoria JS 81kg. perdeva per un soffio la finale per il terzo posto, classificandosi al 5° posto, e nella stessa categoria Paolo Saggiorato e Michele Mereuta classificatisi nell’ordine all’ottavo e nono posto. Di buon auspicio per le prossime manifestazioni le prestazioni di Tommaso Bonandin – 45kg, e Alice Sgobbi - 44 kg. e Chiara Roncon nei – 63 kg. Il prossimo appuntamento per gli agonisti, sarà la gara Internazionale Città di Vittorio Veneto abato 24 e domenica 25 Febbraio.