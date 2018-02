Proibito criticare: i 5 Stelle vogliono un passo indietro di Vernelli

Acque agitate in casa Cinque Stelle, con una nota del coordinamento polesano che attacca frontalmente Ivaldo Vernelli, consigliere comunale a Rovigo, che sarebbe "colpevole" di avere criticato le modalità di individuazione dei candidati alle Politiche (LEGGI ARTICOLO)



Rovigo - Continua ad agitare le acque in casa Cinque Stelle la presa di posizione del consigliere comunale Ivaldo Vernelli. Al momento della presentazione dei candidati alle politiche, aveva detto chiaramente, rivolgendosi al coordinatore Manuel Brusco: "Sai bene come la penso, le battaglie si fanno sul territorio e dovresti saperlo bene anche tu, motivo per cui io ti darò tutto l’aiuto che vuoi per quanto riguarda la Camera, ma non sarà così per il Senato”. Al centro di tutto, le modalità di scelta dei candidati, in particolare, secondo Vernelli, di Micaela D'Aquino, candidata all'uninominale in Senato.

Una dichiarazione forte, alla quale ora fa da contraltare la replica del coordinamento del Movimento 5 Stelle, con una nota che viene definita "condivisa da quasi tutti i gruppi M5S Polesani". Quasi tutti ma non tutti, insomma, a dimostrazione di come, in effetti, qualche frattura sia stata provocata dalle cosiddette parlamentarie e dalla successiva individuazione dei candidati.

"Dopo quanto letto sui mezzi di informazione circa la posizione del consigliere del Movimento 5 Stelle, spiega la nota - di Rovigo Vernelli, il coordinamento M5S Polesano prende le distanze da quanto riportato, chiarendo una volta per tutte quanto segue: il consigliere rodigino non rappresenta l'unità 5 stelle polesana, ma rappresenta una entità nel solo contesto comunale, quindi minoritaria e di minoranza.

I Cinque Stelle polesani uniti in questa campagna elettorale, così come in tutte le azioni politiche regionali e nazionali in linea con il programma, sostengono tutte le candidature ufficiali del movimento 5 stelle e quindi anche la candidata al senato Micaela D’Aquino che, in quanto professionista e scelta secondo tale logica nel collegio uninominale, rappresenta un valore aggiunto per il M5S del territorio".

"Serve ricordare che il consigliere Vernelli è già stato più volte non in linea con le decisioni prese dal movimento 5 stelle; le sue dichiarazioni di 'non voto' al referendum veneto di ottobre ne sono un esempio. Ci auguriamo che il consigliere, dopo il suo chiaro e dichiarato non allineamento al Movimento, faccia un passo indietro definitivo già dopo il 4 marzo”. La replica di Vernelli non tarda e con far play dice: “La mia risposta è quella di Totò”.

"In queste ore abbiamo appreso dell’esclusione di Cozzolino e Benedetti dal Movimento 5 Stelle. Vogliamo però ricordare e ringraziare tutti i parlamentari e consiglieri regionali che, nel rispetto degli impegni presi, hanno restituito nel mandato quinquennale più di 23 milioni di euro dirottati a sostegno del fondo per il microcredito".

"Il coordinamento polesano, dopo l’evento organizzato con Di Battista a Lendinara di lunedì 12, ha delineato con chiarezza la sua linea e riproporrà nuove iniziative in segno di continuità su tutto il territorio polesano. Da subito è necessario che sia fatta chiarezza sugli obbiettivi reali da perseguire sul territorio del sud del veneto. E' necessario far avvicinare gli indecisi e le persone che si sono allontanate dalla politica con un messaggio chiaro portato avanti da persone credibili. Non possiamo più rischiare di avere persone non in linea con i reali valori del Movimento. Non è più ammesso sbagliare".

"Ricordiamo gli eventi di venerdì alle ore 18 ad Adria (Sala Cordella) dove si parlerà del gioco d’azzardo 'quanto ci costa e le vie d’uscita dal degrado', e alle 21 a Ficarolo al Bar Cacciatore incontro con i candidati polesani. Nonché il giorno 26 febbraio alle ore 18 alla Gran Guardia a Rovigo, dove il M5S incontrerà il mondo della scuola".