Le Ipab devono cambiare. L’assessore Lanzarin: “Siamo al momento della svolta"

Storica firma di accordo tra quattro enti di assistenza sociale di Rovigo, Adria, Cavarzere e Marlara (LEGGI ARTICOLO). Una sinergia per contenere i costi e migliorare la qualità dei servizi



Rovigo – “È un progetto al quale stiamo lavorando da tempo – commenta il commissario dell’Iras, Tiziana Stella, ente che farà da capofila alla convenzione – Per l’Iras, commissariato, è una occasione propizia per dare un segnale di continuità ma anche di progresso, nonché la dimostrazione della volontà di mantenere in forze questo servizio. Grazie alla Regione che ha dimostrato consapevolezza che le strutture solide meritino di essere conservate e implementate. L’obiettivo di questa convenzione è quello di efficentare e migliorare l’offerta”.

Oltre al commissario dell’Iras, erano presenti alla storica firma dell’accordo tra i quattro istituti di assistenza sociale pubblici anche la presidente dell’istituto di Merlara, Roberta Meneghetti, la presidente del Csa, Sandra Passadore, il presidente della casa di Cavarzere, Fabrizio Bergantin, i direttori degli istituti Mauro Badiale e Luca Avanzi, il sindaco di Rovigo, Massimo Bergamin, l’assessore del comune di Rovigo, Patrizia Borile e le rappresentanze sindacali.

“Il significato della mia presenza è non solo la vicinanza, attenzione e il plauso che merita questa iniziativa, ma anche la volontà di dare significato al momento storico – spiega l’assessore regionale Manuela Lanzarin – Siamo ad un momento di svolta: in Veneto c'è lacuna nella riforma delle Ipab che oggi ha una importanza e un ruolo strategico notevole. Siamo arrivati alla consapevolezza che serve una revisione completa del sistema degli enti di assistenza sociale. Con un indice di invecchiamento, la cronicità degli ospiti che nelle strutture è sempre più marcata, il contesto economico sociale diverso ci impongono modernizzazione e programmazione più vicina ai bisogni dei cittadini e degli enti locali”.

“L’intenzione è quella della salvaguardia del servizio e dei lavoratori, ma soprattutto l’aumento della qualità per l'ospite – continua l’assessore – Una qualità che, ne siamo convinti, passa attraverso sistemi di razionalizzazione, fusione, di rete. Nessuna volontà di smantellare i piccoli ma siamo convinti che oggi c'è la necessità di avere coraggio e lungimiranza per garantire il servizio di qualità che si può ottenere solo con protocolli come questi, percorsi per step, che fanno si che ci sia sinergia e scambio di competenze”.