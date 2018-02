“Difendiamo i nostri servizi socio-sanitari”

Un incontro a difesa dei servizi socio-sanitari del nostro territorio: Liberi e Uguali ha organizzato “Prendiamoci cure del Polesine”, appuntamento pubblico che si terrà ad Adria, nella sala delle associazioni, martedì 20 febbraio alle 21



Adria (Ro) – Un argomento delicato, che sta molto a cuore al territorio e che Liberi e Uguali ha deciso di affrontare ad Adria, martedì 20 febbraio, alle 21, nella sala associazione (ex Canossiane), in via Dante con un incontro aperto al pubblico tenuto da un tavolo di relatori composto per la maggior parte da candidati alle politiche 2018 tra le fila del partito di Pietro Grasso. “Prendiamoci cura del Polesine!”, per la difesa dei servizi socio-sanitari sul territori è il tema dell’incontro.

A parlarne saranno Piero Ruzzante, consigliere regionale di Liberi e Uguali; Giulio Marcon, parlamentare uscente di LeU e candidato all'uninominale per il Senato, collegio di Chioggia; Fortunato Guarnieri, medico, ex sindaco di Chioggia, candidato LeU nel collegio di Chioggia per la Camera; la polesana Tania Azzalin, candidata all’uninominale LeU per il Senato nel collegio di Rovigo, Chioggia e Bassa Veneziana e il polesano Cristiano Pavarin, candidato nel collegio plurinominale Senato del Veneto.

A prendere parte all’incontro sono stati invitati anche: la Cgil Funzione Pubblica, il Comitato in difesa dell'ospedale di Adria, il Comitato Impegno per il bene comune, il Comitato Ca' Emo Nostra, e il Comitato art.32 Sanità e Sociale. Per chi non potesse partecipare sarà disponibile la diretta sulla pagina facebook di Liberi e Uguali.