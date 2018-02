Fibra pronta ad arrivare in 1400 case o aziende

Reta a banda ultra larga in arrivo nelle case e nelle imprese e attività produttibe di Corbola, grazie al bando che è stato aggiudicato a Open Fiber

Corbola (Ro) - La rete a banda ultra larga sta arrivando nelle case di Corbola. Open Fiber entro maggio 2018 terminerà i lavori per la posa della fibra ottica: circa 1200 unità immobiliari, tra abitazioni private e aziende, saranno cablate in modalità Ftth (Fiber To The Home), mentre altre 200 con tecnologia fixed wireless.

"Questo progetto - spiega la nota stampa di presentazione dell'evento - si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il ministero per lo Sviluppo economico, la Regione Veneto, i Comuni interessati e Infratel Italia, società 'in house' del Ministero. La convenzione ha permesso l’emissione da parte di Infratel del primo bando di gara per la costruzione e la gestione di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette 'aree bianche' o 'a fallimento di mercato', vinto da Open Fiber, la società attiva in tutto il territorio nazionale per costruire e gestire un’infrastruttura in fibra ottica".

"La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Il primo bando Infratel interessa 3043 comuni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Open Fiber si è aggiudicata anche il secondo bando Infratel per il cablaggio di altre dieci Regioni e della Provincia autonoma di Trento".

“Abbiamo compreso subito le potenzialità di questo progetto ed abbiamo aderito subito al bando - dichiara il sindaco di Corbola Michele Domeneghetti - con tempistiche inusuali per una pubblica amministrazione è stata sottoscritta la convenzione con Infratel, di concerto con la Regione Veneto. I lavori di Open Fiber si stanno svolgendo con perizia e discrezione a tal punto da non essere, in molti casi, percepiti dalla comunità. C’è la convinzione che questa infrastruttura possa segnare in modo positivo la comunità di Corbola dando opportunità di sviluppo non solo al settore dei servizi (sanità, turismo, cultura) ma anche al settore produttivo oggi insediato, e un valore aggiunto per le attività che sceglieranno il nostro territorio”.

Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 620mila euro, mentre 400 milioni di euro è la somma totale che sarà destinata alla realizzazione di infrastrutture per la banda ultra larga nei Comuni veneti che rientrano nelle aree “bianche” o a “fallimento di mercato”.

“La collaborazione con l’amministrazione comunale di Corbola è stata proficua – sottolinea Federico Cariali, Regional Manager del Veneto per il Cluster C&D – e speriamo che lo sia anche con gli altri comuni di questo territorio, non facile dal punto di vista idrografico. In questa fase, in provincia di Rovigo, abbiamo cantieri a San Bellino, dove abbiamo inaugurato i lavori, Ficarolo, Fratta Polesine, Salara, Villa Marzana e Villanova Marchesana. Il progetto di Open Fiber, per dimensioni, rappresenta una sfida a livello mondiale e siamo contenti che i comuni del Rodigino siano a tutti gli effetti gli apripista di questo nuovo modello di sviluppo tecnologico e, quindi, economico”.

La società utilizzerà ove possibile cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare il più possibile l’impatto sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale.