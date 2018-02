“Il risultato sarà uguale all’accorpamento delle Ulss”

La consigliere pentastellata di Adria, Elena Suman, era già intervenuta sull’argomento, ancora prima della firma dell’accordo tra le case di risposo, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio (LEGGI ARTICOLO). Già i tempi non sospetti la consigliera chiedeva alla presidente del Csa di rendere partecipe il Comune della questione (LEGGI ARTICOLO). Ma così non è stato tanto che lo stesso sindaco Massimo Barbujani ha deciso di non prendere parte all’appuntamento della firma della convenzione (LEGGI ARTICOLO)



Adria (Ro) – “Siamo arrivati alla fase finale e, alla faccia del nostro servizio pubblico, la presidente del Centro Servizi Anziani, Sandra Passadore, ha fatto la sua scelta. Prepariamoci ad un altro passaggio storico, sulla falsa riga dell'accorpamento delle Ulss”. Esordisce così la consigliera comunale del Movimeno Cinque Stelle, Elena Suman, in merito alla firma dell’accordo tra quattro enti di assistenza sociale del territorio, sotto la benedizione della Regione Veneto.

“Parole d'ordine: valorizzazione, aggregazione, razionalizzazione per creare economia di scala. Termini che a loro dire, identificherebbero un ‘nuovo welfare’ – continua Suman – Il solito linguaggio raffinato e forbito che in questi ultimi anni ha prodotto disservizi, diminuzione del personale e malessere generale. Una messa in rete delle Ipab, Comuni e relativi servizi socio sanitari che allo stato attuale non ha visto la partecipazione del sindaco Barbujani alla firma dell'accordo con le 4 case di riposo”.