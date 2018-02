“Più figli meno tasse, ecco il motore della ripresa”

Il Popolo della Famiglia si presenta a Rovigo. Un programma articolato che mette al centro di tutto la “famiglia naturale”



Rovigo – Un gruppo di candidati compatto e un programma articolato ma calato sulla realtà territoriale. Il Popolo della Famiglia ha raccolto per il collegio Verona- Rovigo 1000 firme, 6500 in Veneto, e 43.534 a livello nazionale. A Rovigo, sabato 17 febbraio, il Popolo della Famiglia ha presentato all’hotel Cristallo i candidati rodigini e i punti principali del programma. Il Movimento di ispirazione cristiana aconfessionale agisce in difesa dei principi della dottrina sociale della Chiesa non negoziabili quali vita, famiglia, liberta di educazione e i principi. “Centralità della persona e della famiglia, società naturale fondata sul matrimoni, diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, diritto dei figli a un padre e una madre, abrogazione della legge Cirinnà, no adozioni gay, no all’utero in affitto, no ai matrimoni egualitari, no alla tratta e alle case chiuse: questi i nostri principi”.

A coordinare la presentazione il candidato Filippo Grigolini, coordinatore provinciale e regionale e candidato alla Camera dei Deputati a Verona e Rovigo. Con lui si presentano Carla Condurso, candidata capolista Senato Treviso, Belluno, Venezia Rovigo; Davide Tarozzi, candidato collegio uninominale alla Camera a Rovigo; Ettore Cassetta, Silvana Oberto e Alberto Falzonicandidati al Senato Venezia, Belluno e Rovigo; Antonio Zerman, segretario del Popolo della Famiglia e candidato per la Camera dei Deputati a Verona e Rovigo e Beatrice Gragnato, candidata per la Camera dei Deputati a Verona e Rovigo.

Il programma del Popolo della famiglia è articolato in 65 punti tra i quali il Reddito di maternità, con il riconoscimento di mille euro al mese per le donne che, in libertà, scelgono di dedicarsi esclusivamente alla vita familiare; il Fattore Famiglia, la riforma fiscale che introduce per la prima volta il principio di equità orizzontale tenendo conto di quante persone vivono sul reddito che deve essere tassato e che riduce le tasse sulla famiglia; incremento dei servizi alla famiglia, tariffazione sui carichi familiari, partita Iva per la famiglia per lo scarico dei costi. Nel programma attenzione anche a scuola, educazione e culturacon la rivalutazione economica e professionale degli insegnanti e la reale parificazione economica delle scuole pubbliche non statali con il contrasto all’introduzione della teoria gender. E ancora, vaccini sì, obbligo no e costi standard nella sanità.

“Il Popolo della Famiglia è alla guida di una grande resistenza popolareperché c’è bisogno che combattiamo contro questa perdita di valore che ha subito la famiglia, che è una sola e dove si forma l’identità della persona e i migliori valori della società: dall’accoglienza, al rispetto delle regole e al senso del limite”, spiega Filippo Grigolini.

“Vita, famiglia e libertà di scelta sono per noi i punti fondamentali attraverso i quali decliniamo le nostre proposte, senza accettare compromessi – dichiara Carla Condurso – Il nostro programma mette la famiglia al centro come traino per lo sviluppo del Paese”. Sottolineano Beatrice Gragnato e Paola Maria Zerman: “Il numero medio di figli per donna è di 1,34. Bisogna tornare a generare figli e per questo lanciamo il Reddito di Maternità. Più figli hai, meno tasse paghi, mentre dal terzo figlio in avanti non si pagano più tasse”.