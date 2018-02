Pallavolo Occhiobello vince il trofeo

Nella finalissima per aggiudicarsi il titolo provinciale Pallavolo Occhiobello è uscita vincitrice, battendo Pizzeria Smile Planet Volley per 3-1, con i parziali di 26-24, 20-25, 25-18, 25-23. Precedentemente si è giocata la finale per il terzo-quarto posto, in cui ad avere la meglio è stata la Polisportiva Qui Sport Futurvolley, che ha battuto Project Star Volley con il risultato finale di 3-1, con i parziali di 25-20, 25-17, 15-25 e 25-10.

Lendinara (Ro) - Si è giocata domenica 18 febbraio a Lendinara la finale provinciale della Coppa Rovigo femminile. Ad aggiudicarsi il titolo di campione provinciale, che andrà così a rappresentare Fipav Rovigo nella fase regionale del torneo chiamato “Coppa delle province”, è stata la Pallavolo Occhiobello.

La prima finale evento del 2018 è stata ospitata dalla Polisportiva Città di Lendinara, nel palazzetto dello sport di Lendinara, in via Carlo Alberto dalla Chiesa.

Hanno partecipato le società Pallavolo Occhiobello, Pizzeria Smile Planet Volley, Polisportiva Qui Sport Futurvolley e Project Star Volley. L’evento ha avuto come partner Delta Radio, che dal 2013 dà spazio in radio alle attività di Fipav Rovigo attraverso il programma radiofonico Radio Volley, in onda tutte le domeniche dalle 18 alle 20 e che anche in quest’occasione ha seguito la finalissima in diretta.

La direzione della Finale 3/4 posto è stata affidata all’esperto Mario Berto, che quest’anno dovrà appendere il fischietto al chiodo avendo raggiunto il limite di età ammesso per ricoprire il ruolo; in campo con lui l’Arbitro nazionale Riccardo Barabani, mentre Diego Gardina ha affiancato nella Finale 1/2 posto Elisa Cappellozza, giovane arbitro promosso lo scorso anno alla categoria regionale. Al tavolo segnapunti si sono alternati i neo-arbitri Marco Bianchi e Sara Cremonese.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Lendinara. Hanno portato i saluti il presidente della Polisportiva Città di Lendinara Franco Carraro, a cui è stata consegnata per mano della presidente di Fipav Rovigo Natascia Vianello una borsa di materiale sportivo Fipav come ringraziamento per l’ospitalità, il sindaco Luigi Viaro in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Lendinara e l’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari, che si sono poi fermati anche per le premiazioni.

Alla Coppa Rovigo femminile hanno partecipato quest’anno dodici squadre della provincia di Rovigo affiliate Fipav, divise in due gironi. Hanno iniziato a giocare il 13 ottobre. I quarti di finale si sono giocati il 17 novembre 2017, le semifinali l’8 dicembre e il 19 gennaio e domenica si è tenuta la finalissima. La vincitrice Pallavolo Occhiobello accederà alla fase regionale, prevista da quest’anno e denominata Coppa delle province.

Nella finalissima per aggiudicarsi il titolo provinciale Pallavolo Occhiobello è uscita vincitrice, battendo Pizzeria Smile Planet Volley per 3-1, con i parziali di 26-24, 20-25, 25-18, 25-23. Precedentemente si è giocata la finale per il terzo-quarto posto, in cui ad avere la meglio è stata la Polisportiva Qui Sport Futurvolley, che ha battuto Project Star Volley con il risultato finale di 3-1, con i parziali di 25-20, 25-17, 15-25 e 25-10. Al termine delle premiazioni è stata offerta dalla Polisportiva Città di Lendinara la merenda a tutti i partecipanti.

Nel corso della finale della Coppa Rovigo femminile il presidente Fipav Veneto Roberto Maso ha consegnato la targa di Centro di qualità attività giovanile 2017/2019 alla società sportiva Gs Volpe di Fiesso Umbertiano. Il marchio di qualità Fipav viene determinato dal Consiglio federale stimando le schede di valutazione delle società sportive che partecipano all’apposito bando nazionale. Nel Veneto quest’anno sono 52 le società riconosciute.

I prossimi appuntamenti saranno: Under 14 femminile, domenica 11 marzo; Under 16 femminile, domenica 18 marzo; Under 18 femminile, domenica 25 marzo, Under 13 femminile, domenica 8 aprile, Under 13 maschile 3x3, domenica 15 aprile e Under 12, domenica 20 maggio.

Per rivivere le emozioni della finale le quattro società finaliste saranno ospiti domenica 25 febbraio in diretta radiofonica a Radio Volley, sulle frequenze 93.2 o 100.7 o da app di Delta Radio per smartphone e tablet.