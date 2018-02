Asd Artisticamente 2010, società sportiva rodigina, ha gareggiato nelle 2 giornate, con ben 18 ginnaste selezionate delle categorie Esordienti, Giovanissime, Ragazze e Giovani.

Camposampiero (Pd) - Pioggia di medaglie su Rovigo alla gara regionale di ginnastica artistica “Rosa dei Venti Nord” organizzata dall'Aics Veneto.

Sabato 17 e domenica 18 febbraio presso il Palazzetto sovracomunale di Camposampiero Padova, si sono esibite circa 700 ginnaste provenienti da tutte le provincie del Veneto.

Asd Artisticamente 2010, società sportiva rodigina, ha gareggiato nelle 2 giornate, con ben 18 ginnaste selezionate delle categorie Esordienti, Giovanissime, Ragazze e Giovani.

Ecco i risultati ottenuti per categoria: Argento alla trave ad Elisabetta Piffanelli, argento al corpo libero a Lucilla Schenato, oro alla trave e al corpo libero per Beatrice Barin, argento per Maria Vittoria Mancin e Moretto Angela, seconde nella classifica generale e qualificate alla gara Nazionale World Cup.

Presidente di questa eccellenza di Rovigo è Sara Zanobbi che, insieme a Maria Elena Reale tecnico federale, e l'assistenza delle collaboratrici agli allenamenti Francesca Mancin, Vittoria Nicoli e Alessandra Caniato, hanno diffuso la passione per la ginnastica artistica fino all'ottenimento di così importanti traguardi.

Le prospettive sembrano ancora più rosee: a marzo ed aprile Asd Artisticamente sarà ancora a caccia di medaglie e qualificazioni sempre in manifestazioni regionali.

Gli allenamenti si svolgono presso la Palestra Marconi e, chi volesse avvicinarsi a questa disciplina, può richiedere informazioni a asdartisticamente2010@gmail.com o al numero 392/9055929.