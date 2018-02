Un successo ed un secondo posto nella terza giornata 

I campionati regionali master hanno ancora una volta certificato che la squadra master della Rovigonuoto è tra le più forti del Veneto e d’Italia. Terzo posto a squadre di categoria ed ottavo assoluto.

Vicenza - Nella piscine di Vicenza si è disputata l’ultima giornata dei campionati regionali master e per la squadra della Rovigonuoto sono arrivati un titolo e una medaglia d’argento. L’ultima giornata dei campionati regionali master era riservata all’assegnazione di titoli e medaglie nei 100 misti e in tutte le specialità delle staffette. La squadra master della Rovigonuoto chiude i campionati regionali con un totale di otto titoli regionali, dieci medaglie d’argento e dieci di bronzo per un totale di 27, a questo grandissimo risultato va aggiunto il terzo posto nella classifica a squadre della fascia di appartenenza, e l’ottavo posto nella classifica assoluta su oltre sessanta società presenti.

Nella terza e conclusiva giornata dei campionati regionali Davide Ferrara, nella piscina di Vicenza, nella categoria M45, ha conquistato il titolo di campione regionale e la medaglia d’oro nei 100 misti; medaglia d’argento per la staffetta maschile e femminile 4x50 mista (Guerrini G., Orlando, Ferrara, Martinelli).

Gli altri risultati degli atleti della squadra master della Rovigonuoto in questa terza e conclusiva giornata dei campionati regionali sono i seguenti: 5^ la staffetta femminile 4 x50 stile libero nella categoria 160/199 (Santato L., Mancin, Guerrini G., Martinelli ); 6^ la staffetta femminile 4x50 stile libero nella categoria 200/239 (Shiesari , Zanirato, Cecchetto Cavallaro). 12^ la staffetta maschile 4x50 stile libero categoria 100/119 ( Cherubin, Liviero, Saggiani, Marchioro ); 6^ la staffetta maschile 4x50 stile libero ( Ferrara, Orlando, Schiesaro, Giomo); 10^ la staffetta 4x50 stile libero categoria 200/239 (Lunardi, Cappellato, Santato F., Altieri); 16^ la staffetta maschile e femminile 4x50 mista categoria 120/159 (Giomo, Santato L., Cherubin, Mancin); 19^ la staffetta maschile e femminile categoria 160/169 ( Orlandi, Cavallaro, Altieri, Schiesari); 8^ la staffetta maschile e femminile 4x50 mista categoria 240/279 (Zanirato , Giolo, Toso, Santato F). 5^ la staffetta femminile 4x50 mista (Guerrini G., Santato L., Martinelli, Mancin ); 5^ la staffetta femminile 4x50 mista categoria 200/239 (Cecchetto, Cavallaro, Schiesari, Zanirato) 10^ la staffetta 4x50 mista maschile categoria 100/119 (Cherubin, Saggiani, Marchioro, Liviero); 7^ la staffetta 4x50 mista maschile categoria 160/199 (Toso, Orlando, Ferrara, Schiesaro); 12^ la staffetta maschile 4x 50 mista categoria 200/239 (Orlandi, Lunardi, Altieri, Santato F.); 17^ la staffetta maschile e femminile 4x50 stile libero categoria 120/159 ( Santato L., Marchioro, Mancin, Cherubin). 17^ la staffetta maschile e femminile 4x50 stile libero categoria 160/199 (Schiesari, Cavallaro, Saggiani, Schiesaro); 4^ la staffetta maschile e femminile 4x50 stile libero categoria 200/239 (Ferrara, Guerrini G., Martinelli, Toso); 7^ la staffetta maschile e femminile 4x50 stile libero categoria 240/279 (Cappellato , Santato RF., Zanirato, Giolo).