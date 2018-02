Birbe da urlo

Soddisfazione per Emma Stevanin, Vittoria Vecchini, Natascia Aggio, Anna Schiesaro, Marta Lanzi, Ambra Falasco, Giulia Ferranti, Alessia Margotti, Annachiara Frigeri che parteciperanno con la selezione veneta U18 alla trasferta in Francia.

Badia Polesine (Ro) - Lo stage del Comitato Regionale Veneto in programma in Francia dal 20 al 25 febbraio vede una cospicua presenza delle atlete del Rugby Badia 1981, chiaro segno che il percorso intrapreso dalla società biancazzurra nel rugby femminile è quello giusto.

Le ragazze durante la trasferta saranno impegnate in una serie di allenamenti e due test match. Le atlete convocate sono: Emma Stevanin, Vittoria Vecchini, Natascia Aggio, Anna Schiesaro, Marta Lanzi, Ambra Falasco, Giulia Ferranti, Alessia Margotti, Annachiara Frigeri.

Domenica ricca di soddisfazioni anche per le squadre femminili del Rugby Badia 1981 impegnate nei rispettivi campionati. Under 16 impegnata nella Tappa del Campionato Interregionale a Montebelluna, inserita nel Girone 1 con Villorba 1, Villorba 2 e Monfalcone.

Girone formato dalle prime quattro della classifica generale. Le Birbe arrivano prime del girone vincendo la prima partita di giornata con Monfalcone per 55 a 15, gara mai in discussione. La seconda partita con Villorba 2 inizia non bene per le ragazze del Badia che soffrono la pressione e la velocità delle avversarie, il primo tempo si chiude sul 15 a 5 per Le Birbe del Badia. Secondo tempo a chiaro segno badiese che mette a segno altre 6 mete subendone solo 3 e chiude la seconda partita sul 45 a 20.

La terza partita con Villorba 1 è la migliore giocata e vede le due formazioni affrontarsi a tutto campo. Un primo tempo a chiaro favore delle ragazze del Villorba che dimostrano grandi doti atletiche e non permettono alle ragazze del Badia esprime il proprio gioco la prima frazione di gioco si chiude 20 a 10 per il Villorba. Nel secondo tempo le Birbe del Badia entrano in campo più determinate e chiudono le ragazze del Villorba nella loro metà campo dando spettacolo in una partita tirata fino alla fine.

La partita si chiude in parità, 40 pari, e lascia le due compagini prime a pari merito nella classifica di giornata e anche nella classifica generale.

Sono scese in campo: Emma Stevanin, Vittoria Vecchini, Natascia Aggio, Anna Schiesaro, Martina Chiavelli, Giulia Puozzo, Alessia Busin, Sofia Zorzan, Cecilia Panzanini, Carlotta Angelini, Linda Cornolò, Elisabetta Giacon, Marta Lanzi.

Impegnata nella giornata di domenica anche l’under 14 Elettra Costantini che come sempre ben figura affiancate alle compagne del Valsugana Rugby.

Seniores a 7 impegnata nella Tappa di Coppa Italia ad Este. Un Girone unico da quatto squadre che vede le Ragazze incontrare Trento, Lido di Venezia e Este.

Giornata fredda e piovosa, campo fangoso ma le ragazze si divertono comunque e si impongono sulle avversarie del Lido di Venezia per 15 a 10 nella prima partita. Nella seconda partita con le padrone di casa del C’è l’Este rugby le Birbe del Rugby Badia 1981, con una buona prestazione, si impongono per 30 a 10. L’ultima partita le vede impegnate con l’ostico Trento. Brutta partenza delle ragazze del badia che i pochi minuti vanno sotto di 4 mete. Buona però la seconda parte della gara in cui le Birbe impongono il proprio gioco e riescono a segnare. La partite finisce a favore del Trento per 4 mete a 2. Si consolida il secondo posto in classifica generale di Coppa Italia per le Birbe del Rugby Badia 1981.