Mattinata di allenamento per gli Azzurrini 

C’è grande fermento in Polesine, la Federazione, in collaborazione con Rugby Badia Group, ha organizzato il test match Internazionale tra le Nazionali Under 18 di Italia e Francia, che si disputerà sabato 24 febbraio presso i nuovi Impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana a Badia Polesine (Rovigo).

Il calcio di inizio è programmato alle ore 15,00, con costo del biglietto d’ingresso fissato in 10 euro e gratuito per i minori di 18 anni.

La direzione è stata affidata a Gianluca Gnocchi, assistenti i polesani Simone Boaretto e Stefano Rebuschi. Prima dell’incontro verrà ricordato Alberto Dal Martello.

Badia Polesine (Ro) - Dopo l’allenamento al Battaglini con la FemiCz Rovigo, la Nazionale Under 18, in vista del match di sabato 24 febbraio contro la Francia, ha saggiato il terreno della sfida. Impianto di via Martiri di Villamarzana che si sta mettendo il vestito della festa cambiando anche i seggiolini della tribuna. Test match internazionale che sicuramente porterà a Badia Polesine tanti appassionati, e che la società biancazzurra ha organizzato nei minimi dettagli. Mercoledì 21 febbraio gli azzurrini hanno prima lavorato in palestra, poi sul campo agli ordini di coach Mattia Dolcetto. Staff tecnico che per la delicata fase statica delle touche ha il supporto di Augustin Cavalieri, seconda linea del Calvisano campione d’Italia. Ma non è l’unico volto conosciuto del campionato di Eccellenza, con gli azzurrini c’è anche il team manager delle Fiamme Oro Claudio Gaudiello.

“Affrontiamo una squadra delle squadre più forti al Mondo - spiega Mattia Dolcetto - ad aprile ha vinto contro l’Inghilterra, questo è il primo raduno che facciamo e c’è molto entusiasmo. Come tecnici siamo molto soddisfatti dell’approccio che stanno avendo in questi giorni”.

Inevitabile una domanda sul rodigino Matteo Moscardi, figlio d’arte, il giovane rossoblù è una promessa “Sono dell’idea che a 17 anni non bisogna parlare dei singoli, i ragazzi devono stare sereni, l’unica cosa che posso dire è che lavora bene ed è motivato come tutti i suoi compagni di squadra”.

Nello staff anche una vecchia conoscenza del campionato italiano come Augustin Cavalieri “Allena già da cinque anni - spiega Dolcetto - collabora con il comitato lombardo, conosco molto bene come lavora”. Un ritorno in Polesine, e soprattutto a Badia, che per Mattia rappresenta molto di più di un amarcord. Il fratello Massimiliano è dirigente del Rugby Badia Group e presidente del Comitato organizzatore locale “Qui è come una unica famiglia - spiega Dolcetto - ho giocato qui due anni, conosco tutti. L’organizzazione è perfetta, sono già abituati ad eventi di questo tipo”.

Nazionale Under 18 che giocherà ad aprile a Cardiff contro Irlanda, Inghilterra e Galles, per coach Dolcetto, responsabile tecnico dell’Accademia Fir U18 di Treviso, l’appuntamento di Badia è importante in vista anche della trasferta di Pasqua “Il mio lavoro è formare ed individuare atleti, non è legato al risultato”.

Azzurrini che mercoledì sono andati a cena ospiti dell’Emporio Borsari, un evento organizzato per la Nazionale con gli amici del Rugby Badia e non solo. Giovedì i ragazzi di Mattia Dolcetto partiranno dall’Unaway di Occhiobello con direzione Ferrara per allenarsi negli impianti del Cus, e il pomeriggio ritorneranno di nuovo a Badia. La sera di giovedì arriverà a Rovigo all’Hotel Cristallo la Francia, squadra transalpina che ha uno staff tecnico di prim’ordine. Christian Califano è un monumento del rugby francese, sei volte campione nazionale e d’Europa con il Tolone in Heineken cup, finalista nella coppa del Mondo del 1999, ha avuto anche una breve parentesi in Nuova Zelanda nei Blues.

Venerdì mattina passeggiata in centro con possibile visita al Teatro Sociale per la Nazionale francese, ed allenamento di rifinitura nel pomeriggio a Badia Polesine. Sabato il match alle 15 con la direzione affidata a Gianluca Gnocchi, assistenti i polesani Simone Boaretto e Stefano Rebuschi. A completare la presenza rodigina durante l’evento lo speaker ufficiale della Nazionale italiana, Saverio Girotto, osservato speciale ovviamente Matteo Moscardi della FemiCz Rovigo. Prima del match verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alberto Dal Martello scomparso qualche giorno fa.

Borsari premierà il Man of the Match al termine della partita e si occuperà della gestione del “Terzo Tempo” ufficiale tra le due selezioni, allestito per l’occasione in un’area hospitality dedicata.

Tra gli eventi collaterali, da segnalare che tra primo e secondo tempo del match ci sarà una partita dimostrativa tra le formazioni U6 del Rugby Badia e del Frassinelle Rugby.

Inoltre, grazie “all’amico” Marzio Zanato (ex tecnico federale Nazionale Emergenti, ex coach di Rovigo e l’Aquila Rugby) - ideatore attraverso l’Associazione Pet Project dell’iniziativa “Never Walk: nuota, corri e pedala per Lillo” - durante la giornata ci sarà una importante lotteria organizzata dalla Rugby Badia Group a supporto delle terapie cui si sta sottoponendo Alessandro Battistin, ex tecnico di Petrarca e Valsugana Rugby alle prese con un importante problema di salute. In palio le maglie da gioco firmate di Italia e Francia e la maglia dell’ultima Coppa del Mondo Classic XV, messa a disposizione da Giuseppe Balasso e da alcune figure leggendarie del rugby azzurro quali Massimo Giovannelli e Marcello Cuttitta.

