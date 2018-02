Ben nove medaglie per gli atleti bassopolesani 

Due le medaglie d’oro grazie alle ottime prestazioni di Nicolò Pellizzari nei 100 rana esordienti A e di Arianna Nezzo nei 200 misti esordienti B. Due anche le medaglie d’argento vinte entrambe da Aurora Busatto categoria esordienti A nei 50 dorso e nei 200 delfino.

Rovigo - Domenica 18 febbraio si è svolta presso il polo natatorio di Rovigo la quarta giornata di attività interzona per la categoria esordienti.

Numerosissimo il pubblico presente ad assistere alle gare dei giovani nuotatori provenienti da diverse realtà del Veneto.

Ed è in questo contesto che gli atleti dell’Adria Nuoto si sono messi in grande evidenza conquistando nove medaglie e realizzando prestazioni che hanno portato a significativi miglioramenti nei record personali.

Grande soddisfazione da parte dell’allenatore e di tutta la società che dimostra di essere una solida realtà in ulteriore crescita nell’ambito del nuoto regionale Veneto come dimostrano anche i risultati ottenuti dagli atleti del settore categoria a Mestre nella stessa giornata.

Tornando alla categoria esordienti due le medaglie d’oro grazie alle ottime prestazioni di Nicolò Pellizzari nei 100 rana esordienti A e di Arianna Nezzo nei 200 misti esordienti B. Due anche le medaglie d’argento vinte entrambe da Aurora Busatto categoria esordienti A nei 50 dorso e nei 200 delfino.

Per cinque volte sul terzo gradino del podio sono saliti Giulia Sartorato nei 50 dorso esordienti A, Alice Andreetta nei 100 rana esordienti A, Arianna Nezzo per la sua seconda medaglia nei 100 stile libero esordienti B e anche Nicolò Pellizzari nei 200 misti esordienti A sale per la seconda volta sul podio. Bellissimo poi il bronzo vinto dalla staffetta 4x50 stile libero femminile esordienti A composta da Alice Andreetta, Aurora Busatto, Giulia Sartorato e Sonia Ferrari.

Hanno partecipato anche fra gli esordienti B nei 100 stile libero Jacopo Moretto (12°), Gabriele Fontolan (17°), Giulio Melarato (19°), Giacomo Marchesani (24°), Lorenzo Melarato (37°) e fra le ragazze Elisa Tobaldo (12°). Nei 200 misti Gabriele Fontolan (15°) e nei 400 stile libero Lorenzo Crepaldi (8°). Nei 50 farfalla Lorenzo Crepaldi (7°), Jacopo Moretto (8°), Giacomo Marchesani (12°), Lorenzo Melarato (13°), Giulio Melarato (15°) e Elisa Tobaldo (16°).

Fra gli esordienti A nei 50 dorso Alice Andreetta (7°) e Sonia Ferrari (11°) fra i maschi Luca Gorda (4°). Nei 100 rana Giulia Sartorato (4°). Nei 200 misti Luca Gorda (14°) e nei 400 stile libero Sonia Ferrari (11°).

Prossimo appuntamento il 17 marzo nella piscina della Padova Nuoto.