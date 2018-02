Festa per gli Azzurrini con le giovanili del Badia 

Prima del match di sabato 24 contro la Francia, gli Azzurrini sono stati ospiti della Borsari. Conviviale organizzata con le giovanili biancazzurre. Under 16 del Badia al comando della classifica con sette punti di vantaggio sulla seconda e con due partite da recuperare. Sconfitta invece l’U18.

Badia Polesine (Ro) - Bellissima serata mercoledì 21 febbraio con una cena organizzata da Rugby Badia con i ragazzi della Nazionale Italiana Under 18 e genitori ed atleti dell’Under 16 ed U18 della Rugby Badia 1981, presso l’Emporio Borsari (sponsor dell’evento) di Badia Polesine, con i capitani delle formazioni che si sonno scambiati un riconoscimento, tra gli altri ospiti della serata anche Massimo Brunello allenatore campione d’Italia con Calvisano e il tre volte tricolore Augustin Cavalieri (al seguito della comitiva azzurra), nota seconda linea del club bresciano.

Soddisfazione di tutta la società e della squadra anche per la convocazione di Nicolò Cervato con i Dogi Under 16, impegnati in questi giorni a Tolosa contro i pari età transalpini.

Al seguito della comitiva del Comitato Regionale Veneto per la trasferta di Tolosa, maschile e femminile, anche gli allenatori Alessandro Lodi, Marco Crivellaro ed il massaggiatore Lodovico Brajato.

Soddisfazioni anche in ambito giovanile nello scorso fine settimana per il Badia. Vittoria netta per l’under 16 contro il Venezia Mestre (57-10). Ottima prestazione del XV di Luca Bonini che a Favaro Veneto. Disciplina e concentrazione che hanno fruttato ben nove mete. Ora la formazione badiese è prima del proprio girone meritocratico con 7 punti di distacco sulla seconda, dovendo ancora recuperare nelle prossime settimana altri 2 incontri.

Per il Badia U16 sono scesi in campo: Enrico Sartori, Tommaso Bettarello, Michael Baccaro, Alessandro Taddia, Luca Visentin, Giovanni Dolcetto, Nicolas Venturin, Niccolò Cervato, Luca Callegari, Carlo Ferranti, Matteo Scolaro, Enrico Bin, Tommaso Equisetto, Diego Burizzi, Christopher Savella, Francesco Rizzi, Alessandro Bin, Kamal Feddoul e Eddy Giacobbe.

Sconfitta invece l’Under 18 del Badia, negli impianti di via Martiri di Villamarzana l’Udine ha avuto la meglio sui polesani imponendosi 26-12. Partita da due volti quella della formazione di Capitozzo e Golfetti, in una gara fortemente condizionata dal maltempo e da un campo al limite della particabilità. Primo tempo dove i biancazzurri passano in vantaggio con una ottima azione corale; con il passare dei minuti però la formazione friulana, riesce a prendere in mano il gioco soprattutto grazie ad una supremazia degli avanti, agguanta il pareggio alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo, ancora supremazia degli ospiti fino al punteggio finale di 12 a 26. Ora per i badiesi si prospetta domenica prossima una partita impegnativa con il recupero in casa del Villorba primo in classifica.

Badia Under 18: Riccardo Ghelli, Jacopo Benigni, Pietro Borin, Matthew Crivellaro, Lorenzo Cadore, Andrea Ferracin, Nicolò Preveato, Matteo Bergamini, Giulio Stevanin, Lorenzo Salaro, Andrea Degan, Mario Dalla Libera, Stefano Cenci, Antonio Cestaro, Nicolò Garbo, Francesco Andreetto, Nicolò William Rosini, Pietro Cervato, Matteo Trambaioli, Hicham Errajifi, Celso Joseph Peringuey, Jhonny Di Trapani.