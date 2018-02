Si allungano i tempi per la agognata rotonda 

Per la rotonda da realizzare all'incrocio pericoloso tra viale Tre Martiri e le frazioni di Buso e Sarzano, sono già stati stanziati 517mila euro, divisi a metà tra il finanziamento regionale e i soldi delle casse del Comune (LEGGI ARTICOLO). A seguito della conferenza di servizi decisoria i tempi per la realizzazione potrebbero allungarsi: dovranno essere spostati la rete acquedottistica e di metanodotto oltre ai pozzetti delle fibre ottiche

Rovigo – Il costo del progetto potrebbe aumentare e i tempi di realizzazione anche. È la sintesi della relazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria sulla realizzazione di una rotatoria all'incrocio pericoloso tra viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (frazione di Buso) e via Dei Mille (frazione di Sarzano). Questo perché ci saranno diversi sottoservizi da spostare per realizzare la rotonda. Una rotonda per la quale sono già stati stanziati 517mila euro, metà del Comune metà provenienti da un finanziamento della Regione Veneto.

Dalla relazione emerge “che sarà necessario lo spostamento di alcuni tratti delle reti acquedottistiche e di metanodotto oltre allo spostamento di alcuni pozzetti delle fibre ottiche ricadenti nella sede viaria”. Il Comune dovrà quindi chiedere un preventivo di spesa alla società Acquevenete spa e ad Ap Reti Gas srl per la modifica degli elaborati progettuali. “La spesa potrà trovare copertura all'interno del quadro economico di progetto oppure richiedere l'integrazione dell'importo progettuale con ulteriori forme di finanziamento”.