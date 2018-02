"Sono abituata a lavorare, non a parlare": piovono applausi

Un passaggio importante, per conoscere i candidati, in vista delle elezioni Politiche del prossimo 4 marzo, quello che si è fatto nella serata di giovedì 22 febbraio a Stienta

Stienta (Ro) - Nella serata di giovedì 22 febbraio alla sala polivalente “P. Rovigatti” di Stienta i candidati del centrodestra si sono presentati ai cittadini rivieraschi: per Forza Italia i candidati erano Roberta Toffanin e Luigia Modonesi, mentre per la Lega Nord si è presentata Antonietta Giacometti, affrontando i temi cari al Polesine, come immigrazione, lavoro e servizi sociali per bambini ed anziani, strappando a fine intervento un grande applauso per aver confessato di non essere una grande oratrice perché abituata a “lavorare” e non a “parlare”.

A sostegno delle candidate erano presenti diversi esponenti politici; nelle fila di Forza Italia il coordinatore provinciale Cortellazzo mentre per la Lega gli assessori in Regione Veneto Cristiano Corazzari e Roberto Marcato.

Corazzari ha affrontato in particolar modo il tema dell'autonomia per la Regione Veneto, auspicando che i candidati polesani di centrodestra, una volta al Governo lavorino uniti al perseguimento di tale obiettivo. Nel finale l'intervento dell'assessore Marcato, rimarcando il bisogno di invertire il trend, ma in particolar modo "sull'immigrazione incontrollata e selvaggia con ripercussioni gravi e paurose su tutta la penisola".

Il finale è stato da applausi a scena aperta per Marcato, che come sempre parla alla pancia della gente, chiaro e diretto, concludendo “con noi a Roma sentiranno il Leone ruggire". Saluti da parte anche dei due segretari di sezione Sergio Milani per Forza Italia e Riccardo Pavanelli per la Lega. L'incontro è stato moderato dal consigliere provinciale Laura Cestari.