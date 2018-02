Tutti per uno e uno per tutti, lo sport che insegna a vivere

Lo sport insegna valori per la vita, sempre lo sport attiva la coordinazione motoria ma anche quella mentale. Alla scuola primaria di Gavello per festeggiare le giornate dedicate allo sport ci si affida alla tutor del Coni Helena Lionello che fa lavorare i bambini a gruppi di età e secondo le esigenze. Il maestro Gardellini: “Incrociamo le dita ma siamo fiduciosi di incrementare le attività di motoria grazie alla partecipazione ad un bando europeo”

Gavello (Ro) - Le giornate dello sport sono approdate anche alla primaria di Gavello. La settimana dedicata allo sport promossa dalla Regione Veneto nel plesso scolastico si è unita all’iniziativa ’sport in classe’ portata avanti dal Coni e dal Miur. Nella bella tensostruttura del comune, che ha in gestione il Csi, la mattina del 16 febbraio è trascorsa tra giochi a squadre per i più grandi e lavori sulla psicomotricità per i più piccoli.

Il movimento fisico, lo stile di vita, il far play dello sport, l’inclusività sono i valori portati avanti dall’attività motoria in classe, grazie al supporto di Helena Lionello tutor del Coni.

“Nel futuro la collaborazione per l’uso della struttura potrebbe essere più intensa - spiega Roberto Gardellini maestro responsabile del plesso -, la scuola ha partecipato al bando di un progetto europeo finalizzato allo sport, speriamo fortemente di essere accreditati”.

Giornate dello sport a parte, quello del Coni è un progetto per le classi quarte e le quinte delle primarie, che prosegue da un paio d’anni e si articola per sei mesi scolastici, e permette di godere di un’attività motoria strutturata con un esperto, disciplina non prevista in questi termini nelle scuole primarie, ma solo dalle secondarie in poi.

I prossimi appuntamenti dei festa con lo sport alla primaria di Gavello sono, al ritorno delle vacanze di Pasqua, i giochi di primavera a livello d’istituto comprensivo e la festa di fine anno scolastico a giugno, aperta anche alle famiglie, che vede la partecipazione di associazioni sportive locali.