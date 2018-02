Dolcetto: “Mi è piaciuto lo spirito di combattimento”

Mattia Dolcetto: “Siamo contenti di questa vittoria perché ci siamo trovati lunedì per la prima volta e comporre una compagnia internazionale in tre giorni non è facile. Abbiamo tanto da lavorare e lo faremo con il sorriso”

Matteo Moscardi: “Siamo una squadra e tutti abbiamo ottenuto la vittoria”.

Leggi la cronaca di Italia - Francia Under 18

Badia Polesine (Ro) – E’ giovane ed ha tutto il futuro ovale davanti. Matteo Moscardi cresciuto nelle giovanili del Rovigo, tre-quarti centro della FemiCz Rovigo Under 18, ha avuto il merito di marcare la prima meta azzurra nel test match tra Italia e Francia. Impianto di Badia Polesine vestito a festa per gli azzurrini, capitan Moscardi condivide giustamente il successo (18-5) con i compagni “Ho fatto la prima meta grazie alla squadra perché ha creato l’occasione per farla. Non ha importanza che l’abbia fatta io, la poteva fare qualsiasi altro mio compagno. Sono comunque contento e ci tengo a precisare che siamo una squadra e tutti abbiamo ottenuto la vittoria”.

Un concetto non banale, e ad allenare l’Italia Under 18 il polesano Mattia Dolcetto, responsabile dell’Accademia federale di Treviso “Mi è piaciuto lo spirito di combattimento, sicuramente hanno interpretato bene la partita anche perché il campo è pesante e quindi diventava prioritario questo aspetto. Dal primo al secondo tempo è cambiata la tenuta fisica, loro sono calati fisicamente e noi invece siamo rimasti allo stesso livello. Siamo contenti di questa vittoria perché ci siamo trovati lunedì per la prima volta e comporre una compagnia internazionale in tre giorni non è facile. Abbiamo tanto da lavorare e lo faremo con il sorriso sapendo che quello che ci aspetta in Galles con il campo sintetico sarà tutt’altro rugby, velocità e ritmo”.

Delusione in casa transalpina, ma coach Francois Gelez si complimenta con l’organizzazione targata Rugby Badia “Mi è piaciuta l’accoglienza dell’Italia”. Sul match non ha molto da dire, la Francia nella ripresa è sparita “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare nel primo tempo. Nel secondo tempo ho trovato la squadra italiana più forte, ci ha

superato per la velocità e l’abilità. La Francia ha pensato di partire con un ritmo più alto, infatti i primi 15 minuti sono andati bene, ma ci mancava l’esperienza in alcuni giocatori”.