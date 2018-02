"I traditori? Sindaco e vice. Per Coimpo e non solo"

Non solo la vicenda delle dimissioni del consigliere Enrico Pivaro, che ha visto l'inizio di una battaglia, che da politica si è trasformata anche in legale, con l'esposto di fronte ai carabinieri dell'ex sindaco Massimo Barbujani e vice Federico Simoni di Adria per presunti “favori economici” ricevuti dal consigliere (LEGGI ARTICOLO) e la pronta risposta dell'interessato accompagnato dal legale Sandra Passadore (LEGGI ARTICOLO) che sembra essere solo l'inizio di una lunga battaglia legale. C'è anche la reazione degli altri due consiglieri di maggioranza dimissionari, Luca Azzano Cantarutti e Barnaba Busatto, che vengono da giorni accusati di avere tradito. E non ci stanno. “Sembra che ci si sia dimenticati di tutto ciò che hanno fatto, o non fatto, loro”

Adria (Ro) - “Sembra che qualcuno si sia dimenticato del caso Coimpo. E se in principio, passatemi il termine, l'ex sindaco Massimo Barbujani poteva essere accusato solo di 'omessa vigilanza' ora invece, dopo che le intercettazioni sono state rese pubbliche, con il comportamento se non altro discutibile del vice Federico Simoni, la scelta dell'ex primo cittadino di non intervenire lo rende complice di questa condotta”. Luca Azzano Cantarutti, ormai ex consigliere comunale di Maggioranza, con Indipendente Noi Veneto, risponde alle critiche dell'ormai decaduta amministrazione comunale dopo le dimissioni di massa di 9 consiglieri comunali (LEGGI ARTICOLO). Risponde soprattutto a coloro che lo accuserebbero di essere uno dei traditori. Cantarutti ricorda non solo la vicenda Coimpo, con la richiesta di dimissioni di Federico Simoni, dopo l'uscita delle intercettazioni che lo vedevano proporre di “addomesticare” il tecnico responsabile delle analisi sui campi (LEGGI ARTICOLO), mai prese in considerazione da Massimo Barbujani, ma anche le cose non fatte o “nascoste” da questa amministrazione.

“Il caso Coimpo è solo uno degli aspetti che ho tenuto in considerazione nella mia decisione di dimettermi – continua Cantarutti, che ricorda anche come le sue dimissioni sarebbero arrivate comunque con o senza la minoranza o i numeri per far cadere l'amministrazione – Altra cosa grave sono i fallimenti della giunta Barbujani. Un esempio è la questione dell'ospedale di Adria, per il quale il sindaco non è mai intervenuto per paura di disturbare Zaia e la Lega. E non è tutto, ricordiamo come si è comportato con la Casa di riposo, le bugie che ha raccontato, le dimissioni della consigliera, subito ritirate senza che nessuno lo sapesse e il fatto che abbia continuamente tenuto un comportamento ambiguo nei confronti del Csa in generale. E ancora, la questione Aia con l'esposizione economica del Comune di Adria dopo il fallimento, la istituzione di una commissione d'indagine sulla questione alla quale Barbujani non ha mai voluto consegnare i documenti. Infine non dimentichiamo la gestione di Simoni delle partecipate, con il benestare di Bobo, che ha portato la seconda città per abitanti del Polesine fuori dalle partecipate”.

“Avevo già annunciato in consiglio comunale che io, alla luce di tutto questo, non potevo più sostenere questa amministrazione – conclude Catarutti – La lealtà nei confronti del sindaco non può diventare omertà. In merito alle parole che l'ex sindaco continua ad usare nei nostri confronti, 'traditori infami', saranno oggetto di querela”.

Anche Barnaba Busatto commenta le sue dimissioni ricordando ancora una volta come sia stata una scelta maturata nell'arco di oltre un anno di “empasse dell'amministrazione”. “La causa principale che mi ha portato alla decisione di dimettermi è il fatto che non confidavo vi fossero più i presupposti per continuare così – spiega Busatto – Negli ultimi mesi c'erano in ballo progettualità per il brevissimo periodo, niente a lungo termine: tutte le proposte fatte anche in campagna elettorale non trovavano riscontro nei fatti, non ultima il campo da calcetto zona Coop, per il quale stavo insistendo già da giugno 2017 eppure a febbraio ancora non c'è il bando pronto. Inoltre Simoni ha commesso un errore diciamo pure metodologico sul caso Coimpo, è lui che ha agito contro le decisioni della maggioranza e contro gli interessi della città. È lui che in questo modo ha tradito la fiducia dei cittadini. E anche dopo le intercettazioni non ha mai riconosciuto l'errore, non ha mai chiesto scusa. Cosa mi può far pensare che domani non ricommetta lo stesso errore?”.

“Da ultimo, i rapporti ormai si erano deteriorati, Bobo non voleva più accettare il confronto ed erano 4 settimane che non ci riunivamo in maggioranza e il dialogo ormai era cessato. Nell'ultimo incontro addirittura lui ha detto la sua e ha lasciato l'aula. Non eravamo più nelle condizioni di andare avanti così”.