E' il migliore al mondo a fotografare la natura

Rovigo - Sabato 24 febbraio, presso al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo,, evento organizzato dal Comune di Rovigo in collaborazione con l’Associazione culturale Athesis, il Circolo di Rovigo e Athesis Museo Veneto Fotografia.Presenti alla inaugurazione, oltre all’artista Rizzato, il presidente del Museo veneto fotografia, che ha fatto gli onori di casa, l’assessore alla Cultura, il presidente del Circolo di Rovigo, il presidente Athesis, i Delegati Fiaf di Rovigo e Padova. Dopo i saluti di rito è seguita la proiezione dell’audiovisivo fotografico “E fu l’inizio”, frutto di 6.900 fotografie scattate nelle savane africane.feriali 16-19 ed al mattino su richiesta, in particolare per le scuole (Zanin 335/1698074 ) – festivi 10-12 e 16-19. Faranno seguito due serate incontro con l’Autore venerdì 2 e 9 marzo con inizio alle ore 21, sempre presso la sede della mostra, con ingresso libero.