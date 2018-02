Domenica al voto, “Sono le persone a fare la differenza"

Rovigo - “Per cinque anni, al Governo, mi sono impegnato per rappresentare al meglio il Veneto, le nostre storie, i nostri bisogni, le nostre specificità. Mi sono battuto perché ci venissero riconosciuti risorse e investimenti. È stata un’esperienza importante, ma non può bastare per rappresentare il territorio”.“in una sfida difficile, ma possibile” sottolinea.“Mi sarebbe piaciuto poterci incontrare direttamente, stringerci la mano e scambiarci le opinioni a voce. - commenta - Con alcuni è avvenuto. Ma un collegio elettorale di quasi 600 mila persone e un tempo così breve per la campagna elettorale, rendono impossibile incontrare tutti personalmente, come avrei voluto.Sono convinto, però, che la scelta dei propri rappresentanti debba avvenirePer questo ci tengo a raccontarvi un pezzo del mio percorso, quanto abbiamo fatto in questi anni per il Polesine, quanto resta ancora da fare”.La passione civica, la serietà dei comportamenti pubblici e privati, uno stile di vita normale e sobrio, la presenza costante nel territorio, sono caratteristiche indispensabili secondo Baretta per chi ritiene di rappresentare il popolo, “ma sono anche il criterio con il quale scegliere chi deve rappresentarci. È quanto avverrà con il voto di domenica 4 marzo. Per questo mi auguro che ci- conclude - la partecipazione al voto, non l'astensione, cioè la voce dei cittadini che si esprime libera e massiccia: questo sarebbe il miglior segnale che il popolo vuole una politica seria. Mi auguro, anche, che, nel voto, prevalga una scelta responsabile, che premi le persone, perché è la persona che fa la differenza”.