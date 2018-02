Autonomia del Veneto, si firma il preaccordo

Dopo l'esito del referendum per l'autonomia del Veneto (LEGGI ARTICOLO) e la costituzione della consulta avente lo scopo di appoggiare la delegazione regionale nel dialogo con Roma (LEGGI ARTICOLO) un passaggio importante del complesso iter burocratico sulla strada dell'ottenimento dell'autonomia verrà compiuto domani, mercoledì 28 febbraio



Rovigo - “Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 12.30 a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Palazzo Chigi, il presidente della Regione firmerà il pre-accordo quadro per l’autonomia del Veneto in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Lo annuncia la nota stampa della Regione del Veneto, che dà conto di un passaggio importante sulla via dell'autonomia del Veneto, dopo il voto dello scorso ottobre.

Lo scorso 23 ottobre, il voto aveva visto prevalere assolutamente i Sì, superando ampiamente il quorum. Il passo successivo era stata la costituzione della consulta con il compito di affiancare la delegazione regionale nella trattativa con lo Stato, per individuare la maniera concreta di attuare la autonomia. Ora, alla vigilia delle elezioni politiche, un passaggio importante, con l'iter che dovrebbe poi concludersi con il Governo che sarà individuato a seguito delle consultazioni del prossimo 4 marzo.