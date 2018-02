Il coraggio politico di una riforma

Regione Apparecchi attivi in esercizio al 31/07/2015 Apparecchi attivi in esercizio al 31/12/2016 Apparecchi attivi

al 30/04/2018 ABRUZZO 10.201 10.917 7.141 BASILICATA 3.730 4.030 2.611 CALABRIA 16.853 17.735 11.797 CAMPANIA 39.171 41.876 27.420 EMILIA R. 31.781 35.530 22.247 FRIULI V. G. 8.466 9.107 5.926 LAZIO 37.831 41.765 26.482 LIGURIA 10.129 10.702 7.090 LOMBARDIA 58.790 63.287 41.151 MARCHE 9.396 9.935 6.577 MOLISE 2.449 2.633 1.714 PIEMONTE 27.284 28.746 19.099 PUGLIA 23.296 25.067 16.307 SARDEGNA 13.816 15.084 9.671 SICILIA 20.101 21.544 14.071 TOSCANA 22.941 24.098 16.059 TRENTINO 4.020 4.330 2.814 UMBRIA 5.319 5.911 3.723 VAL D'AOSTA 749 798 524 VENETO 31.786 34.228 22.250 Totale 378.109 407.323 264.674

Tipologia Situazione attuale Situazione al 31/12/2018 Situazione al 31/12/2019 BAR 56.000 42.000 30.000 TABACCHI 13.000 9.750 7.000 ESERCIZI SECONDARI 8.000 0 0 SALE VLT 2.800 2.800 2.800 SALE BINGO 200 200 200 SALE GIOCHI 5.000 5.000 0 NEGOZI 5.600 5.600 10.000 CORNER 8.000 8.000 5.000 Totale 98.600 73.350 55.000

Rovigo - “Per un anno e mezzo, con Regioni ed enti locali, abbiamo tenacemente perseguito l’intesa –- capace di riportare a un alveo di normalità un settore che rischiava una pericolosa deriva.. La tutela della salute e la sicurezza pubblica ed il contrasto alla illegalità sono da oggi un obiettivo generale del Paese. Ripartiamo dae garantisce certezze di prospettiva a un settore che da molto tempo attendeva nuove regole”.Il compito affidato dal Parlamento al Governo, con l'articolo 14 della delega fiscale prima e con la legge di Stabilità poi,, mettendo un freno all’eccesso di offerta che si era determinato a partire dalla metà degli anni 2000, nel pur tentativo di arginare il gioco illegale.Si tratta di un importante cambio di mentalità, anche da parte dello Stato, che riconosce i limiti del passato e, guarda al futuro non solo con l'occhio alla, pur non trascurabile, dimensione finanziaria. Va in questa direzione la decisione del governo, inserita nella manovra correttiva di aprile, di“Nell'affermare la piena competenza degli enti locali nel decidere dove vanno collocati i punti vendita – commenta Baretta - insistiamo perché si tenga conto degli investimenti già effettuati e, soprattutto, di una. Innanzitutto perché vogliamo una migliore qualificazione dell'offerta di gioco che proponiamo avvenga attraverso una certificazione obbligatoria che preveda la formazione degli addetti, il rispetto di norme civiche stringenti, quali la visibilità del punto vendita, il controllo dell'accesso, la qualità dei locali, ecc. Anche perché; ma, dall'altro, il rischio opposto, quello di, collocati in aree periferiche già fortemente degradate e prive di servizi, così come è avvenuto in tante città italiane”.“Non è questo lo scopo del lavoro che è stato chiesto dal Parlamento al Governo., è il mandato che abbiamo avuto. Siamo andati oltre, cogliendo una nuova cultura civica che dovrà svilupparsi in nuove battaglie per il controllo del gioco online e per la riduzione, se non addirittura l’eliminazione, della pubblicità”.. Viene data prerogativa ai singoli comuni diL’accordo prevede, inoltre, l’introduzione della tessera sanitaria per giocare e l’accesso selettivo ai punti di gioco per la tutela dei minori, la riduzione da 500 a 100 euro la immissione nelle Vlt; il richiamo alle previsioni contenute nel documento redatto dall’Osservatorio per il contrasto del gioco patologico del Ministero della salute, l’innalzamento dei sistemi di controllo, il costante monitoraggio dell’applicazione della riforma, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i singoli comuni.