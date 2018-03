“Ho insegnato per 12 anni ai bambini, ora rischio di restare a casa”

Ha insegnato per 12 anni nelle scuole di tutto il Polesine ed ora il suo titolo di studi e quindi la possibilità di entrare di ruolo, per il Consiglio di Stato, non vale nulla. La storia del maestro Stefano Siviero è l'esempio della grossa problematica dei diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie ad esaurimento che ha portato il consigliere Michele Aretusini a presentare una mozione in Provincia, già condivisa all'unanimità, e ora anche in Comune, a sostegno degli insegnanti

Rovigo – Sono 55 mila in Italia, 4 mila in Veneto e 400 in Polesine, le maestre e i maestri con il posto di lavoro a rischio, a seguito della decisione presa dal Consiglio di Stato che esclude i diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento, attraverso le quali è possibile ottenere l'assunzione in pianta stabile. Il consigliere comunale e provinciale Michele Aretusini ha proposto due mozioni di sostegno ai maestri e alle maestre che rischiano di perdere il posto, mozioni che voglio impegnare rispettivamente i due enti e i loro rappresentanti a condividere in ogni sede istituzionale possibile la lotta al fianco di questi maestri che da anni “portano avanti le nostre scuole” ed ora rischiano di trovarsi senza lavoro. Il consiglio provinciale ha già approvato all'unanimità la mozione di Aretusini, il consiglio comunale discuterà la sua alla prossima convocazione.

Martedì mattina, a Palazzo Nodari, a spiegare la sua situazione come quella di molti altri colleghi, era presente il maestro Stefano Siviero, 42 anni, che ha già raccontato la sua situazione anche di fronte al consiglio provinciale. Insieme a lui il sindaco e alcuni componenti della maggioranza consigliare. Stefano, padre di un bimbo, diplomato nel 1995 e insegnate nella scuola statale dal 2005 era finalmente entrato di ruolo e aveva superato il suo anno di prova con tanto di corsi ed esame finale. E invece, come un macigno, il 20 dicembre del 2017 arriva la sentenza del Consiglio di Stato: chi è in possesso solo del diploma magistrale può essere inserito solo nelle graduatorie d'istituto e non più in quella provinciale, dove serve la laurea specifica abilitante.

“Inoltre l'Europa vieta il precariato pluriennale e così la legge sulla 'Buona Scuola' ha concesso 36 mesi per la stabilizzazione degli insegnati precari dopo di che basta, dobbiamo cambiare lavoro – spiega Siviero – Il primo caso di legge retroattiva che ci ha ridotti ad essere degli esodati della scuola senza possibilità di assunzione visto che ora il mio titolo non è più valido per l'inserimento in ruolo”.