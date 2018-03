La matematica che piace; due week end di giochi e sfide 

Lezioni, incontri, giochi matematici e sport saranno alla base della quarta edizione del Pi Greco Rovigo pensata per offrire momenti di riflessione a riguardo per gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città



Rovigo - Da venerdì 9 a sabato 17 marzo il centro di Rovigo si trasformerà in un luogo di conferenze, laboratori, sfide matematiche e molto altro. Scuola, sport, giochi matematici, tanti sono gli ingredienti di questa quarta edizione del Pi Greco Rovigo, progetto realizzato in collaborazione con Cna Rovigo.

La squadra di Junior Science – scienziati pazzi arriva nella nostra città per la quarta edizione di Pi Greco Rovigo, il Festival della matematica. Appuntamento con la scienza per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado venerdì 9 marzo 2018 dalle ore 9 alle 11.30 presso il salone del grano della Camera di commercio Delta Lagunare. Ad accoglierli nel laboratorio scientifico più matto e divertente che ci sia, ci sarà il professor Dinamite, un simpatico Scienziato Pazzo, e il suo assistente ultra imbranato Atomo. Tra esperimenti scientifici, quiz matematici ed effetti speciali giocheranno a fare gli scienziati.

Junior Science ha creato un intrattenimento per bambini educativo e coinvolgente. Il loro obiettivo è quello di trasmettere la scienza senza dimenticare il sorriso. Vanno nei teatri, nelle piazze, nelle scuole, in tutti quei luoghi dove possono trovare ragazzi e bambini curiosi e con la voglia di giocare a fare gli Scienziati.

“60 minuti per capire cos’è un robot”, scoprirne sensori e attuatori, e programmarlo accadrà sabato 10 marzo dalle 8.30 alle 10.30 con i robot educativi della Ev3 Mindstorm della Lego Education, dove i ragazzi del liceo scientifico Paleocapa saranno guidati in un percorso didattico che un passo alla volta li porterà a far svolgere al robot un circuito scelto da loro o a fermarsi di fronte ad un ostacolo. Alle ore 18 presso il Salone del Grano della Camera di commercio Delta Lagunare interverrà il matematico Piergiorgio Odifreddi “Da 0 verso ∞. Storie dal mondo della matematica“ che accompagnerà alla scoperta del significato profondo dei numeri, tra matematica e filosofia, letteratura e gioco.

Pi Greco Rovigo è anche sport. Con il supporto di Cna Rovigo e la collaborazione dell’Asd Corri X Rovigo nasce CorriXRovigo special edition Pi Greco Day, per celebrare la costante matematica π con un percorso dedicato lungo 3,14 Km da percorrere quante volte si vuole. L’appuntamento è per mercoledì 14 marzo in piazza a Rovigo alle ore 19 con partenza della corsa podistica alle 19.30.

Venerdì 16 marzo 2018 alle 16 si svolgerà Pi Greco Race, le gare di matematica dove si sfideranno i ragazzi delle scuole secondarie di I grado di Rovigo e provincia. Appuntamento al salone del Grano, presso la Camera di commercio di Rovigo dalle ore 15.30. Sabato 17 marzo si terrà invece Tecno-challenge a partire dalle ore 9.15, sfide matematiche per i ragazzi delle scuole secondarie di II grado al salone del Grano, presso la Camera di commercio di Rovigo Le gare matematiche sono realizzate in collaborazione con i professori Sandro Campigotto e Dina Maragno.