Settore massacrato dalla crisi, lavoratori e imprese dimezzati

Una situazione estremamente difficile, che ha fatto le spese di 10 anni di crisi, quella dell'edilizia tra Padova e Rovigo. Di questo si è parlato, nel corso del congresso di Feneal Uil, il primo in un'ottica di Area vasta, per unire quattro territori



Rovigo - Con lo slogan 'Lavoro un diritto da ricostruire' si è svolto a Monselice il congresso territoriale costituente interprovinciale della Feneal Uil area vasta Veneto. Ossia la sigla che segue i lavoratori edili, affini e del legno. Dopo i lavori di scioglimento delle federazioni territoriali, svolti nella stessa mattinata, si è aperto il congresso.

"L’accorpare quattro territori - è stato detto - è un momento di grande riforma organizzativa che la Feneal UIl ha avviato per razionalizzare le risorse umane ed organizzative senza intaccare ma anzi migliorare i servizi di assistenza e tutela degli iscritti. La strada intrapresa sembra l’unica in grado di ridare slancio alla federazione degli edili in un settore, come quello delle costruzioni, profondamente colpito dalla crisi ma, come ricordato nella relazione, con il più alto moltiplicatore economico perché in grado di generare un indotto che nessun altro settore è in grado di fare".

Nel corso del congresso sono stati forniti anche i numeri relativi all'occupazione nel settore in Polesine. "Proprio a Rovigo da 4572 lavoratori attivi nella cassa edile del 2007 siamo passati ai 1694 del 2017 e sono state quasi dimezzate le imprese, passando da 802 a 380".

"Il sindacato - è stato detto nel corso del congresso - deve riappropriarsi del rapporto con i lavoratori, va riportato al centro il lavoro e la persona, proprio nell’anno del 70esimo anniversario della Costituzione italiana, la quale, ricordiamo, mette come pilastro fondamentale della Repubblica, il lavoro. Perciò lo sforzo nella creazione dell’Area Vasta Veneto va in

questa direzione: meno politica e più presenza nei territori, dove incontrare i lavoratori, parlare con i giovani, imparare a comunicare spiegando loro che in una società liquida come la nostra una delle poche cose solide è proprio il sindacato".

Nel territorio Padova e Rovigo opererà il neoeletto segretario organizzativo dell’area vasta Gino Gregnanin.