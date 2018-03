Impegni importanti per la bonifica del sito Enel e l’agricoltura di qualità

La riconversione della centrale elettrica e la valorizzazione delle produzioni agricole locali sono stati i temi al centro del confronto di Pier Paolo Baretta con le categorie economiche di Porto Tolle dove si è recato giovedì 1 marzo

Porto Tolle (Ro) - Due incontri per fare il punto, da un lato, sul progetto di riconversione della centrale di Porto Tolle e, dall'altro, sulla valorizzazione delle produzioni agricole di qualità del territorio.

È iniziata da Porto Tolle la giornata di giovedì 1 marzo in Polesine del sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, candidato al Senato nel collegio uninominale di Rovigo, Chioggia, Cavarzere, Cona, Riviera del Brenta e Miranese, che insieme al sindaco Claudio Bellan ha incontrato i consorzi di imprese coinvolti nel progetto della centrale elettrica di Porto Tolle.

"Bisogna arrivare, in tempi brevi, a un progetto definitivo per la riconversione della centrale elettrica, che coinvolga le imprese del territorio”. Questa la prima risposta di Baretta alle preoccupazioni dei rappresentanti dei consorzi e delle forze sindacali.

"Enel - ha continuato il sottosegretario - deve assumersi la responsabilità delle bonifiche, tanto più se il progetto vincitore di Futur-e prevede la realizzazione di un moderno villaggio turistico per famiglie. Va creato, inoltre, un percorso che coinvolga i consorzi locali non solo nelle bonifiche, ma anche negli abbattimenti e nella ricostruzione, perché sarebbe uno strumento per il supporto dell'economia locale". Al termine dell'incontro, il sottosegretario si è impegnato a interessare della questione anche il ministro Carlo Calenda.

La burocrazia come ostacolo allo sviluppo e la valorizzazione dei prodotti agricoli sono stati, invece, il focus del confronto tra il sottosegretario e i produttori dell'area costiera del Polesine. "La valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, l'istituzione del marchio Le Terre del Mare, la regolamentazione degli accordi internazionali - ha sottolineato Baretta - sono i nodi centrali di un progetto di rilancio del settore agricolo che deve proseguire sulla strada intrapresa in questi anni. Bisogna incidere su tre livelli: rivedere i trattati internazionali, intensificare e rendere strutturali le misure fiscali già adottate, sostenere le produzioni di qualità con i distretti del cibo".