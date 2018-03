La campagna elettorale si chiude tra brindisi e promesse

La campagna elettorale per elezioni politiche è al traguardo ed alcuni partiti e candidati hanno deciso di festeggiare la chiusura: chi con un incontro chi per un aperitivo in compagnia per concludere il percorso intrapreso



Rovigo - Ultime ore di campagna elettorale sotto la neve quelle dei candidati polesani alle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Nella giornata di venerdì 2 marzo si terranno gli ultimi appuntamenti di chiusura della campagna di alcuni dei candidati.

Si parte alle ore 11.30 con Pier Paolo Baretta, candidato al collegio uninominale del Senato per la coalizione di centrosinistra, che chiama a raccolta amici, sostenitori, simpatizzanti e collaboratori al caffè Borsa di Rovigo, per ricordare gli impegni presi col territorio.

16 con Forza Italia che terrà una conferenza presso la sede di via Badaloni con le candidate Roberta Toffanin candidata al collegio uninominale per il Senato, e Luigia Modonesi, candidata al collegio proporzionale al Senato a Verona.

Alle ore 18 con l’evento di Liberi e Uguali al circolo Arci di Stienta in via Zampine dove si parlerà di lavoro, sanità e scuola. Parteciperanno Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, Flavio Zanonato parlamentare europeo dei socialisti e democratici già sindaco di Padova, ed i candidati alle elezioni Tania Azzalin, Cristiano Pavarin, Lucia Pollato e Sara Quaglia.

Alle ore 19 invece si terrà la chiusura della campagna elettorale di Casapound presso il bar birreria Pedavena a Rovigo dove saranno presenti Marco Venuto, candidato alla Camera dei deputati, e Carla Rossi candidata al Senato della Repubblica.

Infine alle ore 20 al Caffè Borsa concluderà la serie di incontri ed eventi che si sono tenuti in questo mese lungo tutta la provincia, Diego Crivellari, candidato alla Camera. “L’essere presenti e con fatti concreti nei settori importanti per la crescita del nostro territorio è stata la cosa più caratterizzante e ho notato che la gente, - afferma Crivellari - i cittadini anche se incerti o spesso smarriti comprendono molto bene quanto davanti a loro c’è concretezza, idee positive e responsabilità”. Assieme a Crivellari saranno presenti Roberto Pugiotto, candidato al collegio plurinominale alla Camera dei deputati per la lista Italia Europa Insieme e Maria Cristina Acquaviva, candidata al collegio plurinominale alla Camera con la civica popolare Lorenzin.