Il nome del premier del centrodestra, Antonio Tajani, dà l’ultimo slancio

Rovigo - A poche ore dal silenzio elettorale, candidata nel collegio uninominale al Senato,candidato al proporzionale della Camera, ecandidata al plurinominale in un altro seggio veneto, hanno dato voce ai loroA dar concretezza alla chiusura della campagna elettorale c’è l’annuncio del candidato premier per Forza Italia,presidente del Parlamento europeo dal 17 gennaio 2017, già commissario europeo, dapprima ai Trasporti e poi, per quasi cinque anni, all’industria.“Siamo l’- esordisce Toffanin - efficiente, e che darà risposte concrete agli italiani che in questi anni hanno avuto slattato un muro di silenzio. Questo è un territorio che ha bisogno di una lente particolare”.Lo sa bene, che oltre ad essere candidata, è sindaco di Fiesso Umbertiano: “Dobbiamo tornare ad avere una serenità di vita eUna delle risposte positive è proprio quella della Flat Tax”.Una campagna rapida ma intensa anche perche però spiega come “. La nomina di Tajani significa che per noi l’Europa deve diventare un’opportunità e non essere una ‘maestra’. Le altre alternative a Forza Italia sono di basso livello e ricordo che in questi ultimi anni abbiamo avuto dei premier illegittimi”.Proprio su quest’ultimo tema si è collegataeurodeputata, la quale ha ricordato come “noi di Forza Italia abbiamo governato dal 2008 per tre anni e poi nel 2011 quando il governo Berlusconi è caduto la situazione è precipitata. Oggi, o meglio domenica 4 marzo,