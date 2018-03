"Un dovere aprire l’asilo notturno, sbagliato nasconderlo"

Continua il dibattito sull'apertura dell'asilo notturno nel complesso dell'ex chiesetta San Michele, parte del progetto Migrando, aperto nel silenzio dell'amministrazione comunale (LEGGI ARTICOLO). Sul tema intervengo l'ex vicesindaco del Comune di Rovigo, Ezio Conchi, l'ex assessore Giovanna Pineda madrina del progetto e il consigliere comunale Mattia Moretto. Nonostante le aree politiche di provenienza, decisamente diverse, il pensiero è univoco: “Un servizio fondamentale che andava aperto”

Rovigo - “Il Comune decide finalmente di aprire un servizio di fondamentale utilità come un dormitorio per i senza fissa dimora, veramente un salvavita in questo periodo di emergenza freddo, e non lo dice alla cittadinanza. Comportamento alquanto bizzarro e stravagante per qualsiasi amministrazione, anche per quella di Rovigo, ormai famosa nelle cronache nazionali per le scelte diciamo 'eccentriche' del sindaco. A meno che, non ci siano in realtà altre motivazioni, di tipo propagandistico”. A parlare è l'ex assessore del Comune di Rovigo, Giovanna Pineda, madrina del progetto Migrando che l'attuale amministrazione comunale sta portando avanti nel silenzio più assoluto.

“Ma chi antepone la salvaguardia della vita e la salute delle persone ad un pugno di voti? - continua l'ex assessore di rifondazione comunista e fondatrice del centro antiviolenza del Polesine - D’altronde lo stesso leader nazionale del partito del sindaco, Salvini della Lega Nord, ha giurato pubblicamente con Vangelo e rosario in mano, e tutti ben ricordiamo cosa dice il Vangelo secondo Matteo: 'Ogni volta che avete fatto queste cose (cioè accolto, nutrito e vestito) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me', (Matteo 25-40). Possibile che per pochi voti intrisi di odio e indifferenza si voglia sacrificare un servizio del genere?”.

“Mi rifiuto proprio di crederci, perché tutto ciò sarebbe aberrante, indipendentemente da ciò che dice il Vangelo, proprio per una questione di principi e di valori che dovrebbero stare a cuore a chi ha la responsabilità del governo della città – spiega Pineda – Ripensandoci bene stranamente il progetto Migrando, tanto contestato anche dall’attuale maggioranza e dai suoi alleati, prevedeva proprio il dormitorio per i senza fissa dimora nei locali adiacenti al San Michele, più o meno dove l’amministrazione lo ha attualmente aperto. Sarebbe interessante sapere che fine hanno fatto gli altri servizi che erano allocati nelle adiacenze: il centro antiviolenza, l’appartamento per donne, la biblioteca, i locali per le varie associazioni, i servizi a sportello per le fasce più deboli e tutto il resto, che fine hanno fatto? Cosa è successo a tutta questa parte del progetto, che è stata anche quella che ha dato un valore aggiunto Migrando, tanto da farlo arrivare tra i primi dieci progetti finanziati in Italia e primo in Veneto?Speriamo di avere al più presto notizie e chiarezza, visto che si tratta di soldi pubblici vinti con un bando più di dieci anni fa”.

Anche l'ex vicesindaco del Comune di Rovigo, Ezio Conchi, non ha dubbi: il dormitorio andava aperto per non perdere il finanziamento ma anche più semplicemente perché dovere del Comune rispondere alle necessità della città. “Non sono interessato ad evidenziare le contraddizioni di altri esponenti politici – commenta l'ex vicesindaco di Forza Italia – Faccio solo presente che il progetto finanziato dal Ministero prevedeva una destinazione precisa. Un diverso utilizzo comporterebbe dover restituire quanto finanziato. Se a qualcuno da fastidio vedere aperto l'asilo notturno per i bisognosi che lo dica. Io, personalmente, ritengo che la “caritas” non possa restare solo una virtù teologale e virtuale ma che debba trovare concreta attuazione in opere. Compito del Comune capoluogo è dare risposte alle necessità, soprattutto primarie,nel rispetto ed in conformità alle progettazioni già finanziate e realizzate

“Sotto il profilo propriamente umano, credo che l'asilo notturno sia un ottimo modo per cercare di aiutare le persone in difficoltà, compito principe dell'agire cristiano, dell'uomo in quanto tale, segno di amore verso il prossimo – commenta il consigliere comunale del Pd, Mattia Moretto – Il cortocircuito però ancora una volta è sul campo politico. Le parole ed il programma cozzano, ancora una volta, con quanto effettivamente realizzato. Dopo la questione immigrati, Anci e rifiuti, vediamo come il sindaco, ora accompagnato da Paolo Avezzù, diano dimostrazione di fare tutto l'opposto di quello che dicono. Sono tridimensionali. Fortuna che l'uno sbraitava 'quota 0' e l'altro manifestava con la Destra Storace per osteggiare il progetto migrando”.