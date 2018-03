Uno staff di prim’ordine 

La crescita della società e i nuovi progetti vanno di pari passo con la crescita della squadra agonistica, tanti gli atleti che si avvicinano al nuoto nella piscina Tosi del polo natatorio di Rovigo

Rovigo - La Uguali..Diversamente continua a crescere numerosi i progetti che vedono la società del presidente Paolo Bertante e del vice presidente Nicoletta Carnevale impegnata a 360° nella disabilità, una famiglia che continua a crescere. La crescita della società e i nuovi progetti vanno di pari passo con la crescita della squadra agonistica, tanti gli atleti che si avvicinano al nuoto nella piscina Tosi del polo natatorio di Rovigo, la professionalità e l’esempio di tanti ragazzi diventati campioni nello sport e nella vita con la Uguali..Diversamente, stimola le famiglie a portare e avvicinare i propri figli al nuoto. La Uguali..Diversamente vanta titoli italiani, record del mondo ed è una delle più forti squadre italiane Fisdir, ed è l’unica società nel veneto che ha una squadra di nuoto sincronizzato.

La squadra cresce, come lo staff di allenatori altamente professionale, e con un grande amore per lo sport. La Fisdir ha dato notevole impulso al settore promozionale (il settore propaganda del nuoto con disabilità). Ad allenare i più piccoli del settore promozionale è Laura Crepaldi, una grande professionista guida e allena con grande passione: Giorgio Segato, Luca Bonati, Gaia Rigobello, Nicola Baiocato. I più grandi del settore promozionale sono allenati da Stefania Nalin che non ha bisogno di presentazioni, da anni impegnata nel mondo del nuoto è figlia di Sergio Nalin, uno degli sportivi più amati di Rovigo e per anni punto di rifermento che ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che lo apprezzavano. Stefania allena Ionut Adrian Stetco, Emma Cappato, Enrico Barotti, Alberto Zerilli, Elisa Tomaini.

Oxana Samotolkova è l’allenatrice della prima squadra di nuoto sincronizzato Fisdir del Veneto, grande passione per una grande allenatrice che ha praticato il nuoto sincronizzato ai massimi livelli e che allena anche la Rhodigium nuoto. La squadra Uguali..Diversamente nuoto sincronizzato è composta da Mariagloria Gallian, Sara Zanca, Annalaura Lanfredi, Elisa Baccaro. Nicoletta Carnevale non ha bisogno di presentazioni, neo convocata con la nazionale italiana Fisdir nello staff tecnico, da anni è una delle figure di riferimento del nuoto rodigino, ha allenato anche i normodotati, ma ora si occupa solo dei diversamente abili ottenendo risultati a livello nazionale e mondiale, e facendo crescere la Uguali Diversamente. Nicoletta allena: l’azzurra, campionessa italiana e primatista del mondo Sara Zanca, Elisa Baccaro, Enrico Bertaglia, Stefano Braghin, Luciano Cese, Gregorio Crocco, Annalaura Lanfredi, Mattia Sandri.