“Una sconfitta clamorosa, torno ad insegnare”

Rovigo – Già dai primi exit poll nazionali il tracollo del centrosinistra era evidente. Nella sede del Pd, infatti, sono pochi i presenti, che seguono le operazioni di scrutinio in silenzio, con il volto cupo. Il candidato polesano all'uninominale alla Camera,Risponde però al telefono, eIl dato complessivo è, i prossimi mesi o anni, ma spero più mesi che anni, dovremo provare a ricostruire una proposta in grado di convincere. In Veneto, anche se le operazioni non sono terminate,”.“Mi dispiace tantissimo macerto non mi immaginavo una sconfitta così drammatica. Ora torno ad insegnare filosofia”.Per il resto preferisco non commentare fino alla chiusura degli operazioni di scrutinio”.Risultati ampiamente sotto le aspettative anche perChiaramente speravamo qualcosa di più, però la magra consolazione è che comunque siamo nati da poco, uniti da poco, in corsa in un mese scarso e siamo comunque riusciti a dare un buon segnale. So che è una magra consolazione ma abbiamo visto che qualcosa nel tessuto sociale c'è, dobbiamo lavorare di più, essere più presenti, questo è il nostro punto di partenza.”.