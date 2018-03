“Con questo M5s a rischio la democrazia del Paese”

Rovigo - Il Movimento 5 stelle si trova a raccolta per l’analisi del voto delle politiche 2018. Una riunione aperta ai meetup della provincia e anche fuori provincia, una sessantina di attivisti che si dono dati appuntamento all’hotel Cristallo il 6 marzo.Il risultato in termini di consenso è sotto gli occhi di tutti:, ma non è oro tutto quel che luccica., che cercano rifugio nel M5sin territori come Padova,non capendo quanto fatto da Salvini a dicembre 2017: ha fondato un nuovo partito di stampo nazionalista chiamato appunto Lega per Salvini.Per evitare di far venire a galla la doppia appartenenza di Matteo Salvini a due partiti diversi durante la campagna elettorale,Dal confronto emerge chiaramente un malessere nei confronti dell’ultima “manovra nel movimento”,Proprio il cambio di regolamento interno nei Cinquestelle ha portato allein quanto decide appunto il vertice rappresentato da Davide Casaleggio e Luigi Di Maio, autori dello stravolgimento delle regole interne al Movimento.Questi ed altri i temi trattati nell’incontro al Cristallo con la partecipazione dei consiglieri eletti del capoluogo,, di tanti rappresentanti di Meetup sul territorio veneto.La miccia alla discussione critica è stata accesa dalla padovanatanto sbandierato dal Movimento come strumento di democrazia partecipata. La lettura della sentenza del giudice del Tribunale a cui si è rivolta squarcia il velo dell’ovvio:. D’altronde non sarebbe potuto essere diversamente pensando per esempio a Forza Italia, un partito gestito come una società unipersonale di Silvio Berlusconi.“Una denuncia gravissima,con un Movimento chiamato ad esprimere il capo del governo” il commento desolato di Martinez alla platea degli intervenuti.“scelto da una base che non ha più fiducia in lui”. Sempre Longo riporta l’esperienza dei dirigenti grillini che si sono presentati alle amministrative a Padova con una lista civica da assoluta débacle, di un gruppo consiliare in Regione Veneto con ex Udc, di uno stuolo di esclusi ed escluse dalle parlamentarie. “- Il fatto che queste elezioni non abbiano portato ad avere nemmeno un parlamentare all’uninominale deve far riflettere.Chiedo un incontro con i vertici regionali per una democrazia da ritrovare. Non possiamo essere gestiti da un manipolo di personaggi. - aggiunge -Civiltà ed educazione il vero spirito del Movimento” conclude.ai tempi di Caligola sarebbe potuta essere eletta anche una cavalla, così come un espulso dal Movimento ha vinto senza fare campagna elettorale il collegio uninominale contro il ministro Marco Minniti”.Gennaro ripete e fa propria la preoccupazione di fondo: “- si chiede - Si vota il movimento, si barra il simbolo, non il candidato”.“Sono molto contento del risultato elettorale, perché da ex elettore di centrosinistra”. Relativamente ai Cinquestelle “Una discussione franca, un dibattito democratico all’interno, libero dalla paura di ritorsioni, diffide, ricorsi ai probiviri o espulsioni.”.Secondo Vernelli il Movimento deve dare una risposta seria alla domanda che nasce proprio dal Veneto: “”.