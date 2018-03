Contro i tir, tornano i "rallentatori" a Mardimago

Si riaccende la protesta contro il traffico pesante su via dei Mille, a Mardimago, dopo che il Tar ha bocciato l'ordinanza con la quale il Comune di Rovigo aveva istituito il divieto di transito per i mezzi pesanti (LEGGI ARTICOLO), osteggiata non solo dalle imprese che si affidano all'autotrasporto, ma anche dal vicino Comune di San Martino di Venezze e dalla Provincia di Rovigo. E così il comitato Vivi Mardimago, che chiede maggiore tutela per la frazione, torna a protestare (LEGGI ARTICOLO)



Rovigo - Comunichiamo che domani, 8 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 11 il Comitato Vivi Mardimago, presieduto da Giuliano Bernardinello, manifesterà con rallentamento del traffico. "Non avendo risposte nonostante la continua pressione del Comitato - prosegue il presidente - da coloro che dovrebbero giá da tempo essere intervenuti con un qualsiasi provvedimento per alleviare il martoriante traffico pesante e non, noi ricominciamo più determinati che mai".

"Esperienza insegna che le istituzioni sono sedentarie e miopi". Poi, il riferimento va anche a un recente episodio di cronaca, il ribaltamento di un tir avvenuto a San Martino di Venezze (LEGGI ARTICOLO).

"Il ribaltamento del tir in una proprietá privata a San Martino di Venezze circa un mese - prosegue infatti il comunicato del comitato - fa conferma senza smentita (con o senza Tar) la giustificata preoccupazione del Comitato per la frazione di Mardimago. Avevamo sollecitato pubblicamente Comune e Provincia a unire le forze per una soluzione urgente, ma come d'abitudine il silenzio fa da padrone. A tutt'oggi il progetto della bretella è pura utopia".

Non è la prima volta che a Mardimago viene messa in atto una modalità di protesta del genere, dal momento che il rallentamento era già stato esperito a dicembre del 2016 (LEGGI ARTICOLO).